Интересуют вечные ценности. Профсоюзы химической и горно-химической отраслей обсудили проект обновлённой Конституции

Новости Беларуси. Проект изменений и дополнений Конституции обсудили на заседании Совета Минской областной организации Белхимпрофсоюза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Диалоговая площадка прошла в столице.

Подключиться к обсуждению Основного закона страны приехали руководители профсоюзов крупнейших предприятий химической и горно-химической отраслей со всего центрального региона. В качестве приглашенных спикеров выступили представители политических партий, Белорусского института стратегических исследований, Института социологии Национальной академии наук.

Помимо основных вопросов, касающихся проекта поправок, на встрече затронули и другие важные темы. Среди них экономическое развитие страны, консолидация гражданского общества, роль Беларуси на международной арене.

Андрей Рыбак, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза:

Людей всегда интересовали и интересуют, можно сказать, вечные ценности. Это безопасные условия труда, заработная плата, возможность трудиться в мирной стране, своим трудом доказывать преимущества наших продуктов, получать от этого все дивиденды, социальный пакет, который мы получали до сих пор.