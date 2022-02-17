Интересуют вечные ценности. Профсоюзы химической и горно-химической отраслей обсудили проект обновлённой Конституции

Новости Беларуси. Проект изменений и дополнений Конституции обсудили на заседании Совета Минской областной организации Белхимпрофсоюза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Диалоговая площадка прошла в столице.
Новости Беларуси. Проект изменений и дополнений Конституции обсудили на заседании Совета Минской областной организации Белхимпрофсоюза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Диалоговая площадка прошла в столице.
Подключиться к обсуждению Основного закона страны приехали руководители профсоюзов крупнейших предприятий химической и горно-химической отраслей со всего центрального региона. В качестве приглашенных спикеров выступили представители политических партий, Белорусского института стратегических исследований, Института социологии Национальной академии наук.
Помимо основных вопросов, касающихся проекта поправок, на встрече затронули и другие важные темы. Среди них экономическое развитие страны, консолидация гражданского общества, роль Беларуси на международной арене.
Андрей Рыбак, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза:
Людей всегда интересовали и интересуют, можно сказать, вечные ценности. Это безопасные условия труда, заработная плата, возможность трудиться в мирной стране, своим трудом доказывать преимущества наших продуктов, получать от этого все дивиденды, социальный пакет, который мы получали до сих пор.
Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН:
Сегодня Совет расширенный именно химической, горной и нефтяной отраслей – это основа нашей Беларуси, потому что они представляют как раз весь рабочий класс, производство. Это фундамент нашей экономики. И в этом смысле очень важно обратить внимание на них. Именно они сейчас дают нам все свои предложения.
Масштабное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции позволяет белорусам не просто оценить путь развития нашей страны, но и лично скорректировать. Напомним, референдум состоится 27 февраля.
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