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Интересуют вечные ценности. Профсоюзы химической и горно-химической отраслей обсудили проект обновлённой Конституции

17 февраля 2022 15:16
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Новости Беларуси. Проект изменений и дополнений Конституции обсудили на заседании Совета Минской областной организации Белхимпрофсоюза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Диалоговая площадка прошла в столице.  

Интересуют вечные ценности. Профсоюзы химической и горно-химической отраслей обсудили проект обновлённой Конституции-1

Подключиться к обсуждению Основного закона страны приехали руководители профсоюзов крупнейших предприятий химической и горно-химической отраслей со всего центрального региона. В качестве приглашенных спикеров выступили представители политических партий, Белорусского института стратегических исследований, Института социологии Национальной академии наук.

Интересуют вечные ценности. Профсоюзы химической и горно-химической отраслей обсудили проект обновлённой Конституции-4

Помимо основных вопросов, касающихся проекта поправок, на встрече затронули и другие важные темы. Среди них экономическое развитие страны, консолидация гражданского общества, роль Беларуси на международной арене.  

Интересуют вечные ценности. Профсоюзы химической и горно-химической отраслей обсудили проект обновлённой Конституции-7

Андрей Рыбак, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза:  
Людей всегда интересовали и интересуют, можно сказать, вечные ценности. Это безопасные условия труда, заработная плата, возможность трудиться в мирной стране, своим трудом доказывать преимущества наших продуктов, получать от этого все дивиденды, социальный пакет, который мы получали до сих пор.  

Интересуют вечные ценности. Профсоюзы химической и горно-химической отраслей обсудили проект обновлённой Конституции-10

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН:  
Сегодня Совет расширенный именно химической, горной и нефтяной отраслей – это основа нашей Беларуси, потому что они представляют как раз весь рабочий класс, производство. Это фундамент нашей экономики. И в этом смысле очень важно обратить внимание на них. Именно они сейчас дают нам все свои предложения.  

Интересуют вечные ценности. Профсоюзы химической и горно-химической отраслей обсудили проект обновлённой Конституции-13

Масштабное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции позволяет белорусам не просто оценить путь развития нашей страны, но и лично скорректировать. Напомним, референдум состоится 27 февраля.  

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# Конституция # общество # Андрей Рыбак # Николай Щекин # Фотофакт

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