Самый непредсказуемый вид зимнего отдыха. В Минске около 100 детей получили травмы при катании на тюбингах

Новости Беларуси. С начала сезона в Минске более 120 человек получили травмы при катании на санках и тюбингах. Из них более 100 – дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В статистику попали лишь те, кто обратился в учреждения здравоохранения.