Самый непредсказуемый вид зимнего отдыха. В Минске около 100 детей получили травмы при катании на тюбингах
Новости Беларуси. С начала сезона в Минске более 120 человек получили травмы при катании на санках и тюбингах. Из них более 100 – дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В статистику попали лишь те, кто обратился в учреждения здравоохранения.
Фактически пострадавших в разы больше. По мнению медиков, катание на «ватрушках» – один из самых опасных и непредсказуемых видов зимнего отдыха. Для этого предназначены только специально подготовленные трассы.
Однако зачастую отдыхающие пренебрегают правилом. Городские и районные власти уделяют внимание благоустройству горок. А сотрудники МЧС и милиции постоянно проводят профилактические акции и объясняют отдыхающим правила безопасности.