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Самый непредсказуемый вид зимнего отдыха. В Минске около 100 детей получили травмы при катании на тюбингах

18 февраля 2022 14:09
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Новости Беларуси. С начала сезона в Минске более 120 человек получили травмы при катании на санках и тюбингах. Из них более 100 – дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В статистику попали лишь те, кто обратился в учреждения здравоохранения.  

Самый непредсказуемый вид зимнего отдыха. В Минске около 100 детей получили травмы при катании на тюбингах-1

Фактически пострадавших в разы больше. По мнению медиков, катание на «ватрушках» – один из самых опасных и непредсказуемых видов зимнего отдыха. Для этого предназначены только специально подготовленные трассы.  

Самый непредсказуемый вид зимнего отдыха. В Минске около 100 детей получили травмы при катании на тюбингах-4

Однако зачастую отдыхающие пренебрегают правилом. Городские и районные власти уделяют внимание благоустройству горок. А сотрудники МЧС и милиции постоянно проводят профилактические акции и объясняют отдыхающим правила безопасности.  

# Зимние виды спорта # общество # Фотофакт

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