«Что реально в интересах белорусских граждан?» Актив Бреста собрался для обсуждения изменений Конституции

Новости Беларуси. Чуть больше недели остается до важнейшего общественно-политического события 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии конституционного референдума во всех регионах проходят обсуждения предлагаемых в Основной закон изменений.

18 февраля в Бресте такая площадка объединила всю вертикаль. Для участия в дискуссии пригласили местных депутатов, руководителей крупнейших организаций, актив города. Как отметили участники встречи, за последние 30 лет внутри страны и на внешнем контуре произошли кардинальные изменения. Это требовало своевременного реагирования.

Если белорусы поддержат новую редакцию Конституции, внести изменения предстоит в 28 основополагающих законов. А это значит, трансформируется вся политическая система.

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы говорим о том, что все изменения в Беларуси будут делаться в интересах прежде всего белорусских граждан. Но на деле, когда начинаешь задумываться над этим принципом, возникает вопрос: а что реально в интересах белорусских граждан? Каким образом мы должны выстраивать собственную политику, чтобы обеспечить максимальный эффект прежде всего для благосостояния белорусов, развития национальной экономики и социального прогресса?