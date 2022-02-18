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«Что реально в интересах белорусских граждан?» Актив Бреста собрался для обсуждения изменений Конституции

18 февраля 2022 14:06
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Новости Беларуси. Чуть больше недели остается до важнейшего общественно-политического события 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии конституционного референдума во всех регионах проходят обсуждения предлагаемых в Основной закон изменений.  

«Что реально в интересах белорусских граждан?» Актив Бреста собрался для обсуждения изменений Конституции-1

18 февраля в Бресте такая площадка объединила всю вертикаль. Для участия в дискуссии пригласили местных депутатов, руководителей крупнейших организаций, актив города. Как отметили участники встречи, за последние 30 лет внутри страны и на внешнем контуре произошли кардинальные изменения. Это требовало своевременного реагирования.  

«Что реально в интересах белорусских граждан?» Актив Бреста собрался для обсуждения изменений Конституции-4

Если белорусы поддержат новую редакцию Конституции, внести изменения предстоит в 28 основополагающих законов. А это значит, трансформируется вся политическая система.  

«Что реально в интересах белорусских граждан?» Актив Бреста собрался для обсуждения изменений Конституции-7

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Мы говорим о том, что все изменения в Беларуси будут делаться в интересах прежде всего белорусских граждан. Но на деле, когда начинаешь задумываться над этим принципом, возникает вопрос: а что реально в интересах белорусских граждан? Каким образом мы должны выстраивать собственную политику, чтобы обеспечить максимальный эффект прежде всего для благосостояния белорусов, развития национальной экономики и социального прогресса?  

«Что реально в интересах белорусских граждан?» Актив Бреста собрался для обсуждения изменений Конституции-10

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:  
Ожидаемая явка на уровне 80 % – это наше субъективное понимание той активности, которую мы видим у наших брестчан. Люди с большим интересом, с большим вниманием относятся к дискуссии, которая идет в отношении новой редакции Конституции.  

«Что реально в интересах белорусских граждан?» Актив Бреста собрался для обсуждения изменений Конституции-13

В Бресте уже все готово к проведению референдума. В городе будут работать 133 участка для голосования, участковые комиссии завершили сверку списков.  

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# Референдум # общество # Андрей Савиных # Александр Рогачук # Фотофакт

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