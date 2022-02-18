Минск переведут на артезианскую воду. И вот когда

Новости Беларуси. Перевод Минска на артезианскую воду. К реализации проекта планируют приступить во второй половине 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предстоит построить более 90 километров сетей с максимальным диаметром 1 200 миллиметров. Планируется развивать существующие водозаборы южной группы. Например, один из них – «Островы» – сейчас подает в город около 100 тысяч кубометров артезианской воды в сутки.