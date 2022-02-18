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Минск переведут на артезианскую воду. И вот когда

18 февраля 2022 14:07
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Новости Беларуси. Перевод Минска на артезианскую воду. К реализации проекта планируют приступить во второй половине 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Минск переведут на артезианскую воду. И вот когда-1

Предстоит построить более 90 километров сетей с максимальным диаметром 1 200 миллиметров. Планируется развивать существующие водозаборы южной группы. Например, один из них – «Островы» – сейчас подает в город около 100 тысяч кубометров артезианской воды в сутки.  

Минск переведут на артезианскую воду. И вот когда-4

В ходе реализации проекта по переводу Минска на подземные источники водоснабжения этот объем будет увеличен в 2,5 раза. Проект планируют завершить до 2025 года.  

# Водоснабжение # общество # Фотофакт

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