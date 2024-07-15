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В Беларуси завершился «Славянский базар» – подводим итоги главного музыкального события лета-2024

15 июля 2024 17:57
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Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» – главное музыкальное событие лета – завершается. Наполненный идеей созидания, мира и совместного развития в 2024 году он собрал единомышленников из 42 стран – от России до Индии и от Китая до Колумбии. Впервые состоялся День национальных культур стран ШОС, который стал символическим началом нашего совместного пути к общим целям. 6 000 аккредитованных участников и более 500 журналистов из разных государств! Это рекордные цифры.

Калейдоскоп событий с фестивального Витебска у Алеси Ивановой.

В Беларуси завершился «Славянский базар» – подводим итоги главного музыкального события лета-2024-1

Артисты, художники, музыканты и народные мастера – каждый июль Витебск пестрит всеми красками фестиваля. На васильковые позывы слетаются гости со всего мира. В 2024 году город на Двине стал домом для народов 42 стран. Впервые в зале Витебского амфитеатра первая леди Республики Зимбабве. А на сцене – ее земляки.

В Беларуси завершился «Славянский базар» – подводим итоги главного музыкального события лета-2024-4

Призванный объединять культуры фестиваль нашел место и для дипломатических отношений. Впервые на гостеприимной витебской земле родня по шанхайской семье. После вступления Беларуси в ШОС «Славянский базар» стал первой международной площадкой на территории нашего государства с участием стран – участниц объединения. Впервые в Витебске представители «золотой десятки».

В Беларуси завершился «Славянский базар» – подводим итоги главного музыкального события лета-2024-7

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
«Славянский базар» – уникальный фестиваль мирового масштаба, который ежегодно объединяет десятки тысяч людей, и Пакистан уже в четвертый раз принимает в нем участие. В этом году фестиваль организован на высшем уровне. Хочется также отметить теплый прием и пожелать дальнейшего развития и процветания вашей стране.

В Беларуси завершился «Славянский базар» – подводим итоги главного музыкального события лета-2024-10

Андрей Малышев, заместитель министра культуры России:
Это потрясающий фестиваль, потрясающее действо, фантастическое настроение. Куда-то идешь вечером по городу – везде поют, везде танцуют, везде огромное настроение прекрасное. Чудесное место, и мы, безусловно, участвуем и дальше будем участвовать и в рамках мероприятий по Союзному государству, и в рамках мероприятия теперь по ШОС.

В Беларуси завершился «Славянский базар» – подводим итоги главного музыкального события лета-2024-13

Под сводами василькового города места хватит всем. Китай, Индия, Пакистан, Иран – здесь настоящий мультикультурный базар. В Витебске пересеклись пути теперь уже поистине родных народов. День национальных культур стран ШОС навсегда вписан в историю фестиваля.

В Беларуси завершился «Славянский базар» – подводим итоги главного музыкального события лета-2024-16

Сагын Дадиева, участница творческой делегации (Кыргызстан):
Очень красиво, Беларусь, мы ее так не представляли. Очень чистый хороший город. Нам понравилось.

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В Беларуси завершился «Славянский базар» – подводим итоги главного музыкального события лета-2024-19

Традиционно «Славянский базар» – место, где зажигаются новые звезды. Побороться за главную музыкальную награду фестиваля приезжают конкурсанты из самых дальних уголков. Вот и на этот раз награды разлетелись по всему миру. Гран-при детского конкурса исполнителей у юной вокалистки из Узбекистана Ясмины Хусниддиновой.

Подробности в сюжете.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Алеся Иванова # Саджад Хайдер Хан

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