Последствия урагана в Минске устранят до 17 июля

Последствия непогоды в Минске устранят до 17 июля. Во время урагана, который прошелся по столице в субботу, 13 июля, были повалены около 170 деревьев, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. К уборке территории коммунальные службы и спасатели приступили в тот же день.

Также дополнительно будут проверены и удалены зеленые насаждения, которые вызывают вопросы и представляют угрозу. Особенно это касается таких пород, как тополь и ива. Напомним, во время непогоды из-за падения дерева на Цнянском водохранилище были травмированы три человека, одна из отдыхающих погибла. На мужчину и подростка упало стекло возле промышленного предприятия. Еще на одного молодого человека обрушилась кирпичная стена.