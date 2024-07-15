Прямой эфир

Последствия урагана в Минске устранят до 17 июля

15 июля 2024 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Последствия непогоды в Минске устранят до 17 июля. Во время урагана, который прошелся по столице в субботу, 13 июля, были повалены около 170 деревьев, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. К уборке территории коммунальные службы и спасатели приступили в тот же день.

Последствия урагана в Минске устранят до 17 июля-1

Также дополнительно будут проверены и удалены зеленые насаждения, которые вызывают вопросы и представляют угрозу. Особенно это касается таких пород, как тополь и ива. Напомним, во время непогоды из-за падения дерева на Цнянском водохранилище были травмированы три человека, одна из отдыхающих погибла. На мужчину и подростка упало стекло возле промышленного предприятия. Еще на одного молодого человека обрушилась кирпичная стена.

# Ураганы # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стали оперативнее устранять аварии на подземных коммуникациях
15 июля 2024 17:29

В Минске стали оперативнее устранять аварии на подземных коммуникациях

Живописные портреты из Петербурга. Музей истории Санкт-Петербурга презентовал выставку в Витебске
15 июля 2024 17:28

Живописные портреты из Петербурга. Музей истории Санкт-Петербурга презентовал выставку в Витебске

Достижения, перспективы развития страны и точки роста – в Минске продолжается марафон «30 суверенных лет»
15 июля 2024 17:24

Достижения, перспективы развития страны и точки роста – в Минске продолжается марафон «30 суверенных лет»