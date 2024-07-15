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В Минске стали оперативнее устранять аварии на подземных коммуникациях

15 июля 2024 17:29
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В столице стали оперативнее устранять аварии на подземных коммуникациях. По регламенту завершить работы требуется в течение 10 дней, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске стали оперативнее устранять аварии на подземных коммуникациях-1

Всего в городе выдано более 2,5 тысячи разрешений на проведение земляных работ по ремонту и модернизации подземных коммуникаций. Из них две трети уже завершены. К организации раскопок предъявляются высокие требования, на всех объектах осуществляется контроль. Большое внимание тому, чтобы на местах раскопок имелось ограждение, а также чтобы работы не препятствовали передвижению граждан и наземному транспорту.

В Минске стали оперативнее устранять аварии на подземных коммуникациях-4

Игорь Ермоленко, директор технического управления Мингорисполкома:
Сейчас самые крупные объекты – это Заводской район в улицах Уборевича, Голодеда порядка 20 километров идет перекладка тепловых сетей, это Партизанский проспект – тоже порядка нескольких километров. Поэтому такие объекты, чтобы было зимой комфортно. По улице Богдановича, площадь Бангалор в основном идет перекладка сетей по строящемуся метрополитену.

Сейчас в столице аварийные раскопки ведут на 70 локациях. В основном это работы по подготовке подземных коммуникаций к отопительному сезону.

# Социальная инфраструктура # общество # Игорь Ермоленко # Новости Минска и Минской области

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