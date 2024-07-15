В Витебске разрешилась главная интрига «Славянки». Кто удостоен Гран-при конкурса?

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», главное музыкальное событие лета, завершается. Наполненный идеей созидания, мира и совместного развития, в этом году он собрал единомышленников из четырех десятков стран: от России до Индии и от Китая до Колумбии. Впервые состоялся день национальных культур стран ШОС, который стал символическим начало нашего совместного пути к общим целям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне в фестивальном Витебске разрешилась главная интрига «Славянского базара». Гран-при международного конкурса молодых исполнителей у молдаванки Каролины Балан. Обладателем первой премии стал казах Ерназар Жубан. Вторую разделили представители Италии и России.

Наш земляк Валерий Чучман также среди сильнейших. Белорус разделил третью премию с вокалистом из Болгарии. Каролина Балан, обладательница Гран-при XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» (Молдова):

Тяжелыми потом и кровью, можно сказать, эта награда мне досталась. Эмоции непередаваемые! Просто земля ушла из-под ног. Это непередаваемые ощущения.

Валерий Чучман, обладатель III премии XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск»:

Все удалось воплотить. Я сделал все, что было в моих силах. Я очень рад, что достойно представил свою любимую страну. Лауреат III степени – это очень хорошо на самом деле. Этот фестиваль я никогда не забуду, он оставил много очень ярких и запоминающихся впечатлений. Мне здесь очень понравилось. В Витебск буду приезжать еще, надеюсь, не раз.