В Витебске на сцене Летнего амфитеатра прошёл гала-концерт «Народное братство дороже всякого богатства»

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Наше народное единство сильнее всех обстоятельств. И наша дружба между Беларусью и Россией – это хороший пример того, как дружат два независимых государства.

Подробности в видео.