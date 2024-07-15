Прямой эфир

В Витебске на сцене Летнего амфитеатра прошёл гала-концерт «Народное братство дороже всякого богатства»

15 июля 2024 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Талантливые артисты, торжественная церемония награждения и лучшие хиты. Союзное государство приглашает! На сцене Летнего амфитеатра состоялся гала-концерт «Народное братство дороже всякого богатства».

В Витебске на сцене Летнего амфитеатра прошёл гала-концерт «Народное братство дороже всякого богатства»-1

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Наше народное единство сильнее всех обстоятельств. И наша дружба между Беларусью и Россией – это хороший пример того, как дружат два независимых государства.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Глеб Лапицкий # Валерия Яскевич

Другие новости рубрики

Все новости
Последствия урагана в Минске устранят до 17 июля
15 июля 2024 17:29

Последствия урагана в Минске устранят до 17 июля

В Минске стали оперативнее устранять аварии на подземных коммуникациях
15 июля 2024 17:29

В Минске стали оперативнее устранять аварии на подземных коммуникациях

Живописные портреты из Петербурга. Музей истории Санкт-Петербурга презентовал выставку в Витебске
15 июля 2024 17:28

Живописные портреты из Петербурга. Музей истории Санкт-Петербурга презентовал выставку в Витебске