В Витебске на сцене Летнего амфитеатра прошёл гала-концерт «Народное братство дороже всякого богатства»

Талантливые артисты, торжественная церемония награждения и лучшие хиты. Союзное государство приглашает! На сцене Летнего амфитеатра состоялся гала-концерт «Народное братство дороже всякого богатства».
Талантливые артисты, торжественная церемония награждения и лучшие хиты. Союзное государство приглашает! На сцене Летнего амфитеатра состоялся гала-концерт «Народное братство дороже всякого богатства».
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Наше народное единство сильнее всех обстоятельств. И наша дружба между Беларусью и Россией – это хороший пример того, как дружат два независимых государства.
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