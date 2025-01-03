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Новости по тегу #Саджад Хайдер Хан

Игорь Сергеенко встретился с послом Пакистана в Беларуси
03 января 2025 10:33

Игорь Сергеенко встретился с послом Пакистана в Беларуси

Как развиваются взаимоотношения Беларуси и Пакистана на протяжении 30 лет? Разговор с послом Саджад Хайдер Ханом
05 ноября 2024 10:26

Как развиваются взаимоотношения Беларуси и Пакистана на протяжении 30 лет? Разговор с послом Саджад Хайдер Ханом

Посол Пакистана в Беларуси: форум в Могилёве – отличная платформа для всех стран ШОС
17 октября 2024 18:04

Посол Пакистана в Беларуси: форум в Могилёве – отличная платформа для всех стран ШОС

Культурно-образовательный центр Пакистана открыт в Витебском медуниверситете
04 октября 2024 07:08

Культурно-образовательный центр Пакистана открыт в Витебском медуниверситете

В Беларуси завершился «Славянский базар» – подводим итоги главного музыкального события лета-2024
15 июля 2024 17:57

В Беларуси завершился «Славянский базар» – подводим итоги главного музыкального события лета-2024

Выставочный проект «Культурное разнообразие и пейзажи Пакистана» начал работу в Витебске
12 июля 2024 14:02

Выставочный проект «Культурное разнообразие и пейзажи Пакистана» начал работу в Витебске

В Минске открылась выставка «Великолепие Пакистана: художественное наследие»
16 июня 2024 10:37

В Минске открылась выставка «Великолепие Пакистана: художественное наследие»

Посол Пакистана посетил фестиваль культур в Гродно: «Люди в Беларуси миролюбивые и гостеприимные»
08 июня 2024 07:37

Посол Пакистана посетил фестиваль культур в Гродно: «Люди в Беларуси миролюбивые и гостеприимные»

В Минске запустят тематический трамвай, расписанный в традициях Пакистана
22 мая 2024 17:39

В Минске запустят тематический трамвай, расписанный в традициях Пакистана

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана
30 апреля 2024 07:01

В БГУКИ начал работу Центр языка и культуры Пакистана

В МГЛУ появился Центр языка и культуры Пакистана – побывали на открытии
09 ноября 2023 19:16

В МГЛУ появился Центр языка и культуры Пакистана – побывали на открытии

Кухарев на встрече с послом Пакистана: «Это должно дать хороший толчок к увеличению нашего товарооборота»
31 июля 2023 18:45

Кухарев на встрече с послом Пакистана: «Это должно дать хороший толчок к увеличению нашего товарооборота»