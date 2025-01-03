Новости по тегу #Саджад Хайдер Хан

Беларусь и Пакистан нацелены на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В ближайшие месяцы ожидается визит пакистанской делегации в нашу страну, а на февраль запланировано совместное заседание парламентской комиссии.
Между Пакистаном и Беларусью большой потенциал сотрудничества не только в области киноиндустрии. Об этом поговорили с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь
Членство в организации позволит нашей стране получить доступ к новейшим технологиям, рынкам сбыта и огромному человеческому потенциалу.
«Надеемся, что создание Центра поможет сотрудникам и студентам Витебского медуниверситета получше узнать культуру и традиции нашей страны», – отметил посол исламской республики.
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