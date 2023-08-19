Чибисов: «Чем отличаются украинцы от россиян? Украинцы воюют, а россияне проводят СВО»

Жизнь отличается от кино, на что указал Александр Лукашенко, и упомянул сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Сегодня руководителю Украины необходимо думать об одном – как остановить войну, но вместо этого Зеленский чувствует кураж. Пока он выступает перед европейцами и британцами, украинский народ гибнет на фронте, поверив в то, что Россию можно победить. Однако, как акцентировал внимание Александр Лукашенко, Россия еще даже не начинала реальные военные действия.

Игорь Чибисов, военный аналитик:

Чем отличаются украинцы от россиян? Украинцы воюют, а россияне проводят специальную военную операцию. Их задача – это максимально сохранить в первую очередь жизнь украинского народа, второе – инфраструктуру, чтобы украинцы могли дальше жить на своей земле. Я хотел сказать про ВСУ. Там же тоже военные, которые обучаются и знают, какие правила ведения боевых действий, военных операций и прочее. Но у них нацистское, фашистское руководство, которому все равно, что будет с народом. Им главное – добиться своих целей. Поэтому не зря, как сейчас говорят, «победа до последнего украинца». Запад молодцы для себя. Для нас это горе. Они заставили воевать братские славянские народы. При этом киевское руководство выполняет задачи своих западных хозяев из Вашингтона и Лондона. То есть победа любой целью, не жалея украинский народ.

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