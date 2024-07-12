На «Славянском базаре» наградили победителей детского музыкального конкурса «Витебск-2024»

Судейство основывалось исключительно на профессиональном опыте. Оценивали не только стилистические и вокальные приемы, но и репертуар. Подобные соревнования для детей – это ступенька к профессионализму и достижению целей. Главный вопрос, который волновал журналистов, почему при равных оценках у представительниц Мальты и Узбекистана Гран-при досталось Ясмине.

Этери Бериашвили, председатель XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2024» (Грузия): Что представители Казахстана, что представители Узбекистана показали владение динамикой, владение эмоциональной сферой, владение ритмической… Ясмина меня сразила своими ритмическими подскоками. Как, что она делала, это очень большая работа.

Ясмина Хусниддинова, участница XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2024» (Узбекистан):

Волнение было перед выходом на сцену, а потом эмоции зажглись – и волнение ушло. Спела, наверное, хорошо, поэтому получила Гран-при.

Члены жюри сошлись во мнении, что юным звездам удалось быть разными в два конкурсных дня, и они справились не только с задачей вокалистов, но и артистов. Это они еще раз продемонстрировали на гала-концерте XXII Международного детского музыкального конкурса.