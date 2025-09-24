Кубинец влюбился в Беларусь и создал здесь бизнес. Рассказываем его историю

Сесилио Томас Артеага Эрнандес – пример того, как человек может искренне полюбить новую страну, сохраняя привязанность к родной Кубе. Более 30 лет в Беларуси – это период, за который наш герой успел адаптироваться, внести свой вклад в развитие страны через бизнес и получить белорусский паспорт.

Сесилио Томас Артеага Эрнандес, бизнесмен:

Я учился в Львовском политехническом институте в Советском Союзе, тогда кубинцев много отправляли сюда учиться, у меня всегда были практики здесь. У меня специальность была приборы точной механики, у меня практика проходила на часовом заводе «Луч». Я приехал в Беларусь. Мне Беларусь очень понравилась, мне Минск очень сильно понравился. Очень гостеприимный город, очень чистый город. Тогда очень много отличалось от того, что есть на сегодняшний день, но мне очень понравилось. Потом я закончил политехнический институт. В течение этого времени я приехал на Кубу, тут создал семью и уже уехали на Кубу. А потом в 1995 году я окончательно вернулся сюда, в Беларусь.

Настасья Пинчук:

Расскажите о создании бизнеса в Беларуси.

Настасья Пинчук:

Я 30 лет только живу в Беларуси, я, можно сказать, работал в ресторанах. Работал и официантом, был администратором, на кухне, помощник повара, мыл посуду, все делал. Где-то 7 лет назад появилась идея создать народную сеть баров, бизнес в Беларуси создать, я считаю, что в этой стране можно создать бизнес, потому что куда ты ни идешь, если идешь в орган власти, в исполком, в любом месте, всегда тебя встречают, всегда тебе покажут, тебе объясняют.