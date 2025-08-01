Начать свой бизнес в Беларуси будет проще – обещают поддержку. Узнали, кто может получить субсидию

С этого дня, 1 августа, в Беларуси увеличиваются размеры социальных выплат, привязанных к бюджету прожиточного минимума. Он вырастает более чем на 5 % и теперь составляет почти 488 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не все плюсы, которые стоит ждать белорусам с 1 августа. Вместе с бюджетом прожиточного минимума повышаются размеры субсидий от государства на организацию собственного дела.

Возможностей для реализации бизнес-идей становится больше. Максимальный размер финансовой поддержки может достигать без малого 10 тысяч рублей. Новые нормы будут действовать до 31 октября 2025 года. Кто может получить субсидию и что для этого нужно – все подробности у Алины Мычко.

О запуске бизнеса Андрей и Екатерина Мурашко задумывались уже давно. Все решилось несколько месяцев назад, когда компания, в которой работал глава семьи, закрылась. В службе занятости Андрей зарегистрировался как безработный; там же узнал о возможности получить субсидию на собственное дело. Вот он – знак, решили супруги. Поддержка государства и семейная любовь к кофе сделали все остальное.

Андрей Мурашко:

Когда появилась такая возможность, то решили, что это хороший шанс и обязательно надо им воспользоваться. Это очень хорошая помощь, которая позволила воплотить эту идею, которую мы давно вынашивали. Скажем так, такой сопутствующий фактор. Сумма субсидии зависит от того, где будет реализован бизнес-план. В городе выплатят более 5 300 рублей. В сельской местности и районах, где вакансий больше, чем кадров, сумма выше – 7 300 рублей. На самую существенную выплату – 9 700 рублей – можно рассчитывать в том случае, если бизнес будет связан с внедрением достижений науки. Если дела пойдет в гору, деньги государству возвращать не придется.