Масштабная выставка «Моя Беларусь» продолжает работу в BELEXPO

«Моя Беларусь» – в Минском международном выставочном центре представлены достижения нашей страны за годы независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый интерес у посетителей вызывают интерактивные зоны: здесь можно не только увидеть, но и прикоснуться к истории и культуре родной земли.

Наталья Авласевич, методист районного дома ремесел ГУК «Централизованная клубная система Горецкого района»: Мы представляем на этой международной выставке народную творчасць Магілёўшчыны. С гостями выставки делаем таких замечательных ангелов, которые будут их оберегать целый год от плохих событий.

На самом деле это очень увлекательное занятие. Это задача очень непростая, но интересная. Мне очень понравилось. Сейчас идет Рождество, и на данный праздник у меня появилась такая замечательная игрушка. Я считаю, это превосходно.

Экспозицию уже посетили более 80 тысяч человек. Погрузиться в многообразие достижений Беларуси можно до 23 февраля.