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Масштабная выставка «Моя Беларусь» продолжает работу в BELEXPO

08 января 2026 06:36
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«Моя Беларусь» – в Минском международном выставочном центре представлены достижения нашей страны за годы независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная выставка «Моя Беларусь» продолжает работу в BELEXPO-2

Особый интерес у посетителей вызывают интерактивные зоны: здесь можно не только увидеть, но и прикоснуться к истории и культуре родной земли. 

Масштабная выставка «Моя Беларусь» продолжает работу в BELEXPO-4

Наталья Авласевич, методист районного дома ремесел ГУК «Централизованная клубная система Горецкого района»:
Мы представляем на этой международной выставке народную творчасць Магілёўшчыны. С гостями выставки делаем таких замечательных ангелов, которые будут их оберегать целый год от плохих событий.

Масштабная выставка «Моя Беларусь» продолжает работу в BELEXPO-6

На самом деле это очень увлекательное занятие. Это задача очень непростая, но интересная. Мне очень понравилось. Сейчас идет Рождество, и на данный праздник у меня появилась такая замечательная игрушка. Я считаю, это превосходно.

Экспозицию уже посетили более 80 тысяч человек. Погрузиться в многообразие достижений Беларуси можно до 23 февраля.

# Выставки в Минске # Выставки

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