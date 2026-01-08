Белый дом: США намерены предать суду экипаж российского танкера «Маринера»

США намерены привлечь к суду экипаж российского танкера «Маринера», сообщили в Белом доме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, судно задержано американскими военными в нейтральных водах Атлантики. По данным Минтранса России, на его борт высадились силы США, после чего связь с экипажем прервалась.

В Москве произошедшее расценивают как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Для защиты судна Россия направила в район инцидента военные корабли. Американская сторона объясняет свои действия предполагаемым нарушением санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.