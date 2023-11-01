В Беларуси вступает в силу ряд нововведений c 1 ноября

Новости Беларуси. Несколько нововведений вступают в силу в Беларуси. С ноября увеличивается размер бюджета прожиточного минимума, а работники учреждений соцобслуживания получат зарплату с учетом роста надбавки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С изменением бюджета прожиточного минимума – он теперь составляет 367 рублей 79 копеек – вырастут размеры социальных выплат. Это пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты и надбавки пенсионерам, пособия по уходу за инвалидами первой группы и престарелыми и социальные пенсии. С этого дня вводится также регулирование тарифов на все виды услуг стоматологов для повышения доступности такой помощи. Пересмотр ценообразования призван сделать расценки более клиентоориентированными с сохранением качества оказываемых услуг. Регулирование затрагивает все клиники.

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