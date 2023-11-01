Зимнее дизельное топливо теперь можно заправить на белорусских АЗС

Новости Беларуси. Активные продажи зимнего дизельного топлива начинаются сегодня, 1 ноября, на автозаправочных станциях страны. Перед наступлением холодов такие рекомендации были озвучены в отраслевом концерне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нефтеперерабатывающие предприятия еще две недели назад перешли на производство зимнего дизтоплива. Также на АЗС и нефтебазах планируется создать запасы «солярки» с улучшенными низкотемпературными свойствами. В Белнефтехиме автовладельцам советуют своевременно произвести замену топливного фильтра, использовать рекомендованные производителями специальные жидкости, проверить работоспособность аккумулятора.