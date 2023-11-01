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Зимнее дизельное топливо теперь можно заправить на белорусских АЗС

01 ноября 2023 07:51
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Новости Беларуси. Активные продажи зимнего дизельного топлива начинаются сегодня, 1 ноября, на автозаправочных станциях страны. Перед наступлением холодов такие рекомендации были озвучены в отраслевом концерне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимнее дизельное топливо теперь можно заправить на белорусских АЗС-1

Нефтеперерабатывающие предприятия еще две недели назад перешли на производство зимнего дизтоплива. Также на АЗС и нефтебазах планируется создать запасы «солярки» с улучшенными низкотемпературными свойствами. В Белнефтехиме автовладельцам советуют своевременно произвести замену топливного фильтра, использовать рекомендованные производителями специальные жидкости, проверить работоспособность аккумулятора.

# Автозаправки в Беларуси # общество # Фотофакт

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