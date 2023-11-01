СНГ раньше и сейчас – как развивается сотрудничество на постсоветском пространстве?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алина Беляева, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Истоки СНГ берут начало после распада СССР. Он создавался, чтобы не допустить распада тех экономических связей, которые были между республиками. Большая работа по этому вопросу уже сделана, мы не можем этого отрицать.

Григорий Азаренок, СТВ:

Где Украина и экономические связи с ней?

Алина Беляева:

Речь идет не о конкретной стране, а о том потенциале стран, которые были на постсоветском пространстве. Сейчас в СНГ девять участников. Вы хотите сказать, что там нет сотрудничества, там связи распались?