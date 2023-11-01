СНГ раньше и сейчас – как развивается сотрудничество на постсоветском пространстве?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Алина Беляева, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Истоки СНГ берут начало после распада СССР. Он создавался, чтобы не допустить распада тех экономических связей, которые были между республиками. Большая работа по этому вопросу уже сделана, мы не можем этого отрицать.
Григорий Азаренок, СТВ:
Где Украина и экономические связи с ней?
Алина Беляева:
Речь идет не о конкретной стране, а о том потенциале стран, которые были на постсоветском пространстве. Сейчас в СНГ девять участников. Вы хотите сказать, что там нет сотрудничества, там связи распались?
Григорий Азаренок:
1990 год и 2023 год – между этими странами, мне кажется, тогда было побольше экономических взаимодействий.
Алина Беляева:
Нет, это как посмотреть. Если мы рассматриваем сферу цифрового взаимодействия между странами, как активно они сейчас развивают и внедряют цифровое взаимодействие в сферу государственного управления, какие нормативно-правовые акты принимаются, какие документы издаются, как активно ведется работа хотя бы по этому направлению.
Читайте также:
2 тысячи иностранных студентов учатся в минском медвузе. Откуда такой ажиотаж?
Выпускница ФМО: 30 % студентов были студенты иностранные, благодаря им мы перенимали и знания другого языка
Как учёба иностранцев в Беларуси позволяет укрепить дипломатические отношения? Мнением поделилась студентка