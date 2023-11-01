Как проходят дорожно-ремонтные работы в Минске? Рассказал гендиректор Горремавтодора

Дороги – это то, что делает нашу жизнь комфортнее, едем мы на машине, общественном транспорте или идем пешком. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о транспортных развязках и мостах, качестве дорожного покрытия, ремонте дорог, а также безопасности движения и тех, кто ее обеспечивает. Одним из источников повышения безопасности дорожного движения является разметка Екатерина Забенько, СТВ: Много участков было отремонтировано в городе за последнее время, особенно летом. Разметка в городе изменилась, и автомобилисты, и пешеходы это замечают. Насколько это влияет на безопасность дорожного движения и как ее принимают автомобилисты?

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Одним из источников повышения безопасности дорожного движения является разметка. В настоящее время поменялись и формы, и методы ее нанесения. На всех участках, где обновляется асфальтобетонное покрытие, сотрудники ГАИ тщательно исследуют условия безопасности передвижения транспорта, вносят коррективы по схему организации дорожного движения. Это организовывается как в виде нанесения полос, специально предназначенных для поворота, либо обозначения мест для стоящего транспорта, что повышает пропускную способность наших магистральных улиц. Давно ушли от варианта выполнения авральных работ Екатерина Забенько:

Раньше казалось, что ремонтов дорог было меньше, а сейчас стало больше. Это связано с тем, что дороги становятся хуже, либо мы стали уделять этому наиболее пристальное внимание? Сколько еще улиц и магистралей нуждаются в ямочных и капитальных ремонтах?

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Необходимость выполнения этих работ оценивается дважды в год. Это весенние и осенние осмотры дорожных одежд. В 2023 году более 80 участков улично-дорожных сетей подверглись текущему ремонту с полной заменой покрытия. Работа эта абсолютно плановая. Мы уже давно ушли от варианта выполнения каких-то авральных работ. Все прописано в двух-трехлетних планах. Екатерина Забенько:

Сейчас мы не доводим дорогу до того состояния, чтобы там приходилось делать в срочном порядке капитальный ремонт? Максим Белоус:

Да, вы абсолютно правы. У нас есть условный норматив – это не менее 5 % выполнения текущего ремонта с полной заменой покрытия в год от всей площади улично-дорожной сети города. Общая площадь – 25 миллионов квадратных метров, соответственно, 5 % – это порядка 1 миллиона 250 тысяч. В текущем году мы сделали уже более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров, стремимся к цифре не в 5 %, а 6,5-7 %. Это позволяет нам идти с опережением. Я думаю, что минчане видят, насколько улично-дорожная сеть становится лучше ежегодно. И мы получаем соответствующие сигналы от наших автолюбителей с благодарностью. Екатерина Забенько:

Не всем автомобилистам нравится, когда вы работаете днем, потому что вы мешаете им. Когда вы работаете ночью, вы мешаете жителям домов своими громкими действиями. Как всем угодить? Максим Белоус:

Мы пришли к пониманию, что меньше количество жалоб именно в ночное время и в выходные. Здесь мы работаем в увязке и с органами ГАИ, и со столичным транспортом, и с «Минсктрансом».

Екатерина Забенько:

Могут ли автомобилисты регулировать планы дорожников? У ГАИ есть свой чат-бот, куда можно писать о тех участках дорог, где в ближайшее время необходимо произвести ремонт. Что об этом думают автомобилисты? Сергей Бабич:

В ходе несения службы сотрудники обращают пристальное внимание на состояние асфальтобетонного покрытия, в случае выявления каких-то дефектов в виде трещин, ям, просадок незамедлительно передается эта информация. В то же время мы учитываем и информацию, поступающую от граждан. В основном это дворовые территории, которые требуют дополнительного внимания, где порой инспекторы ДПС не имеют возможности доехать. Мы очень благодарны нашим жителям столицы за то, что они остаются безучастны и проявляют активную гражданскую позицию. Асфальтобетонные смеси позволяют работать до минус 10 градусов Екатерина Забенько:

Дорожное покрытие однозначно стало прочнее с годами. Помогают вам во многом ученые, разработали свои технологии, которые упрочняют это покрытие. С каким институтом вы сотрудничаете и о каких разработках идет речь?

Максим Белоус:

Мы сотрудничаем с БНТУ. Это уже многолетнее и плодотворное сотрудничество. Они нам дают соответствующие рекомендации по типам и видам асфальтобетонного покрытия, по толщинам применяемых слоев. С их участием разработаны специальные сдвигоустойчивые асфальтобетонные смеси, которые применяются на автобусных остановках. Есть небольшие проблемы с образованием калия. Это вызвано не только ростом интенсивности транспорта, но и погодными условиями. Физико-механические свойства асфальтобетонной смеси предполагают ее размягчение в процессе нагревания в жаркие дни. Мы используем для охлаждения усиленные мойки проезжих частей летом. Но применение указанных смесей помогло во многом решить эту проблему. В дождь и снег мы можем ремонтировать. Для этого есть специальные асфальтобетонные смеси. Позволяют нам работать при температуре до минус 10 градусов. Никто не отменял качество выполняемых работ. То есть подготовленная карта должна быть чистой, сухой, без примесей. И применение указанных смесей позволяет нам содержать улично-дорожную сеть в должном уровне эксплуатационного состояния, которое достаточное для зимнего периода. Конечно, этот ремонт больше носит профилактический характер, а уже в благоприятный период мы выходим и делаем работы в широком масштабе на улицах, которые необходимо делать в благоприятный период года. Как только возникает дефект, наша основная задача – немедленно его устранить

Екатерина Забенько:

Вы взяли достаточно интенсивный темп. Не влияет ли он на качество? Максим Белоус:

На качество однозначно не влияет. У нас достаточно сотрудников, техники, квалификации, чтобы выполнять задачи, которые ставит перед нами руководство Мингорисполкома. Екатерина Забенько:

А на каком участке дорог одновременно может идти ремонт? Максим Белоус:

Ремонт может идти одновременно на десятках улиц. Все это зависит от состояния конкретно улично-дорожной сети и балансодержателей. У нас девять административных районов, в каждом есть специализированные службы для ремонта дорожных покрытий. Поэтому работы могут выполняться на нескольких улицах в каждом районе, в любой день недели, днем и ночью. Как только возникает дефект, наша основная задача – его немедленно устранить. Екатерина Забенько:

Впереди зима. Горремавтодор всегда очень ответственно готовится к этому сезону. Заготавливаются противогололедные смеси. Мы уже много лет стремимся, чтобы они меньше агрессировали на автомобили, обувь, окружающую среду. Те смеси, которые мы сейчас будем использовать, с ангибирующей добавкой. Как это может отразиться в дальнейшем? Максим Белоус:

Смесь принципиально та же. Это будет тот же самый «Галит» марки «А», но он будет улучшен гибирующей добавкой. По заверениям ученых, это позволит снизить негативное воздействие на коррозию металла, на бетонные конструкции мостов и путепроводов, на кожевенные, пластиковые изделия, а также снизит экологическую нагрузку на зеленые насаждения. Это комплексный подход, мы этим занимаемся вместе с нашими коллегами из Минскзеленстроя. Уверен, что мы достигнем положительных результатов. Работаем круглосуточно и без выходных