Беларусь и Россия согласуют правила работы единого энергорынка до конца 2023-го

Беларусь и Россия согласуют правила работы единого энергорынка до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект единого рынка энергии включен в союзные программы, которые уже подписаны и позволят рынку заработать с 2024 года.

Напомним, Евразийская экономическая комиссия выбирает биржевую площадку, на которой будут организованы торги электроэнергией в ЕАЭС. Главы правительств стран объединения подписали договор о создании общего электроэнергетического рынка в 2019 году. В перспективе после выхода на полную мощность БелАЭС Беларусь будет выступать главным региональным поставщиком дешевого электричества. А это быстрый и доступный способ нарастить инвестиции.

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