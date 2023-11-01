«Готов выйти на работу в любое время суток». Кто занимается ремонтом и обслуживанием дорог Минска?
Дороги – это то, что делает нашу жизнь комфортнее, едем мы на машине, общественном транспорте или идем пешком. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о транспортных развязках и мостах, качестве дорожного покрытия, ремонте дорог, а также безопасности движения и тех, кто ее обеспечивает.
Екатерина Забенько, СТВ:
Что можете сказать о современном дорожнике? Составьте его портрет.
Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Это мужчина 35-40 лет, который любит свой город, страну, любит делать что-то полезное, работящий, который готов выйти на работу в любое время суток, будь то дождь или солнце, будь то лето или зима, и выполнить задачи, которые стоят перед ним, перед предприятием и перед городом.
Екатерина Забенько:
Задача ГАИ – разрулить ситуацию на дороге. Где-то проходит ремонт, где-то строится путепровод – разные бывают ситуации. Вы призваны обеспечить на этих сложных участках максимально безопасное движение. Насколько часто это приходится делать и быстро ли это удается?
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
На территории Минска ежедневно проходят ремонтно-восстановительные работы дорожного покрытия либо аварийные работы. Во всех случаях ГАИ участвует в обеспечении безопасности дорожного движения, чтобы создать комфортные и безопасные условия для передвижения всех автомобилистов по улицам города.
Екатерина Забенько:
Столица в этом плане – город, где происходит наибольшее количество ремонтных работ, непосредственно в центре. Это происходит и днем, и ночью. Вы всегда начеку?
Сергей Бабич:
Всегда начеку. Сотрудники ГАИ несут службу круглые сутки.
Екатерина Забенько:
Как удается держать под контролем большой город с его часто непредсказуемым движением автомобилей? Часто ли приходится доставать ту самую волшебную палочку и останавливать водителей за нарушение?
Сергей Косов, инспектор ДПС ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Мы бдительно несем службу, работаем с участниками дорожного движения по пресечению нарушений, по предостережению участников дорожного движения, по выявлению грубых нарушений. Также указываем о соблюдении ПДД на каких-то особо опасных участках дороги, на больших проспектах.
Екатерина Забенько:
Что можете сказать о культуре вождения наших автомобилистов, насколько они стали дисциплинированнее на дороге?
Сергей Косов:
Культура вождения автомобилистов с каждым годом растет, нарушений становится все меньше как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.
Сергей Бабич:
С каждым годом количество ДТП на территории Минска снижается, снижается число пострадавших, погибших. Статистика показывается, что меньше водители стали управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо не имея право управления.
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