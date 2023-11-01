«Готов выйти на работу в любое время суток». Кто занимается ремонтом и обслуживанием дорог Минска?

Дороги – это то, что делает нашу жизнь комфортнее, едем мы на машине, общественном транспорте или идем пешком. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о транспортных развязках и мостах, качестве дорожного покрытия, ремонте дорог, а также безопасности движения и тех, кто ее обеспечивает. Екатерина Забенько, СТВ:

Что можете сказать о современном дорожнике? Составьте его портрет.

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Это мужчина 35-40 лет, который любит свой город, страну, любит делать что-то полезное, работящий, который готов выйти на работу в любое время суток, будь то дождь или солнце, будь то лето или зима, и выполнить задачи, которые стоят перед ним, перед предприятием и перед городом. Екатерина Забенько:

Задача ГАИ – разрулить ситуацию на дороге. Где-то проходит ремонт, где-то строится путепровод – разные бывают ситуации. Вы призваны обеспечить на этих сложных участках максимально безопасное движение. Насколько часто это приходится делать и быстро ли это удается?

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На территории Минска ежедневно проходят ремонтно-восстановительные работы дорожного покрытия либо аварийные работы. Во всех случаях ГАИ участвует в обеспечении безопасности дорожного движения, чтобы создать комфортные и безопасные условия для передвижения всех автомобилистов по улицам города. Екатерина Забенько:

Столица в этом плане – город, где происходит наибольшее количество ремонтных работ, непосредственно в центре. Это происходит и днем, и ночью. Вы всегда начеку? Сергей Бабич:

Всегда начеку. Сотрудники ГАИ несут службу круглые сутки. Екатерина Забенько:

Как удается держать под контролем большой город с его часто непредсказуемым движением автомобилей? Часто ли приходится доставать ту самую волшебную палочку и останавливать водителей за нарушение?