В Беларуси увеличились пенсионный возраст и страховой стаж. Вот цифры

Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что ждем роста зарплат бюджетников. А это ни много ни мало 800 тысяч человек.

Многодетные матери смогут больше оставаться в декрете без потери стажа: раньше 9 лет, сейчас 12. Меньше страховой стаж стал для матерей с четырьмя детьми, а также для инвалидов I и II групп.

Елена Гоморова, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Для родителей детей-инвалидов с III-IV степенью утраты здоровья, которые были признаны инвалидами I группы, увеличивается размер социальной пенсии – до 130 % бюджета прожиточного минимума пенсионера. При этом пенсия в таком размере назначается при условии, если уход осуществлялся не менее 20 лет.

Кроме того, с 1 января введен новый вид пенсии по возрасту – это пенсия по возрасту при неполном страховом стаже. Она будет назначаться лицам, которые имеют страховой стаж не менее 10 лет, но менее общетребуемого (18 лет) в 2021 году. Назначаться она будет по достижению возраста мужчинами – 65 лет, женщинами – 60 лет. Размер этой пенсии будет привязан к бюджету прожиточного минимума пенсионера.

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