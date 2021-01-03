В общепите запретили использовать одноразовую пластиковую посуду. Во сколько это обойдётся владельцам заведений?

Кроме того, в кафе станет меньше пластика.

Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что ждем роста зарплат бюджетников. А это ни много ни мало 800 тысяч человек. Подросла минималка. Увеличились выплаты многодетным матерям и тем, кто особо нуждается в социальной защите.

С 1 января в общепите запрещено использование пластиковой одноразовой посуды – только бумажные изделия. Для объекта питания это дороже – как правило, в 2-4 раза. К тому же, это смена поставщиков. Но цены для покупателей, убеждают в МАРТ, если и вырастут, то постепенно придут на прежний уровень, благодаря увеличению спроса.

Однако главный эффект от таких мер, которые призваны сгладить возможные неудобства для бизнеса – экологичность. Это мировой тренд.

К примеру, в ЕС с 1 января запрещена розничная продажа пластиковой посуды. Такой шаг планируют сделать и в Беларуси. Правда, после того, как станут понятны итоги нынешнего нововведения.