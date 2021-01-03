«В среднем увеличится на 9%». У кого в Беларуси вырастет зарплата в 2021 году?

Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Увеличились выплаты многодетным матерям и тем, кто особо нуждается в социальной защите. Кроме того, в кафе станет меньше пластика.

Тема злободневная – зарплаты бюджетников. С 1 января выросла базовая ставка: по сравнению с 2020 годом – на 10 рублей, составив 195. Соответственно, вырастет и зарплата. Подросла и минималка. Она уже составляет 400 рублей вместо 388. Это минимум, меньше которого работник в Беларуси получать не должен.