Новости по тегу #Елена Гоморова

На увеличение пенсий повлиял рост бюджета прожиточного минимума. Также будут изменены возрастные доплаты, которые полагаются белорусам старше 75 лет.
Так, согласно Указу Президента, социальные выплаты будут начисляться исключительно на так называемые базовые счета.
По-другому рассчитывается пенсия для граждан, которые продолжают трудиться, несмотря на возраст.
Размер ограничения сегодня составляет до 500 рублей. 100 % своей пенсии работающие пенсионеры начнут получать уже с нового 2025 года. Это станет для пожилых людей хорошим стимулом трудиться дальше и передавать профессиональный опыт молодым.
Уже с 1 октября пенсионеры станут получать в среднем на 5 % больше. Для бюджета в масштабах государства – такая прибавка обойдется в 95 миллионов рублей.
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