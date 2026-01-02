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Новости по тегу #Елена Гоморова

Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 14,5%
02 января 2026 07:35

Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 14,5%

С 1 июля в Беларуси изменится порядок перечисления пенсий и других соцвыплат
16 мая 2025 06:18

С 1 июля в Беларуси изменится порядок перечисления пенсий и других соцвыплат

С начала 2025-го вступили в силу изменения в системе пенсионного обеспечения
09 января 2025 11:03

С начала 2025-го вступили в силу изменения в системе пенсионного обеспечения

Ограничения отменят – узнали, как работающие пенсионеры реагируют на новый указ о соцподдержке
03 ноября 2024 19:32

Ограничения отменят – узнали, как работающие пенсионеры реагируют на новый указ о соцподдержке

Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий
12 сентября 2024 16:45

Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий

C 1 июля в Беларуси изменится порядок получения социальных выплат – рассказываем о нововведениях
11 июня 2024 17:03

C 1 июля в Беларуси изменится порядок получения социальных выплат – рассказываем о нововведениях

Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 февраля 2024 года
29 декабря 2023 17:43

Президент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 февраля 2024 года

С мая в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий
18 апреля 2023 11:08

С мая в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий

С 1 августа выросли пенсии и пособия – чей кошелёк потяжелеет и на сколько?
01 августа 2022 06:21

С 1 августа выросли пенсии и пособия – чей кошелёк потяжелеет и на сколько?

Минтруда: средний размер пенсии в августе составит 638 рублей
25 июля 2022 13:38

Минтруда: средний размер пенсии в августе составит 638 рублей

В Беларуси увеличились пенсионный возраст и страховой стаж. Вот цифры
03 января 2021 18:39

В Беларуси увеличились пенсионный возраст и страховой стаж. Вот цифры

Пенсии и стаж. Что и для кого изменилось
26 мая 2020 10:15

Пенсии и стаж. Что и для кого изменилось