«В Европе у нас самая низкая цена». Сколько теперь будут стоить 100 км на электрокаре?

Новости Беларуси. 2021 год начался с изменений. В Беларуси появилась возможность сделать бесплатное ЭКО. Выросла тарифная ставка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что ждем роста зарплат бюджетников. А это ни много ни мало 800 тысяч человек. Подросла минималка. Увеличились выплаты многодетным матерям и тем, кто особо нуждается в социальной защите. Кроме того, в кафе станет меньше пластика.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Водители электрокаров больше не смогут заряжать свои автомобили бесплатно. На таких зарядных станциях 1 кВт энергии будет стоить от 29 до 39 копеек. Но, как говорится, есть и хорошие новости.

Плата позволит модернизировать и расширять сеть зарядных станций. Сегодня в Беларуси их 405. В 2021 году это число увеличится до 600. Новые ЭЗС появятся во всех областях, а также на магистралях. В городах их будут проектировать вблизи торговых центров, супермаркетов. При этом цена электротоплива будет вдвое дешевле бензина. Зарядка электромобиля на 100 километров обойдется его владельцу в 6 рублей. А обычная машина такое расстояние проедет как минимум за 18 рублей.