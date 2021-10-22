Из их молока испанцы делают несколько неповторимых сортов сыра. Эта порода коз уже есть и в Беларуси

Новости Беларуси. Римские профили, длинные шеи, огромные уши и ласковый нрав. Не влюбиться в этих животных невозможно. Хотя поначалу необычный типаж вводит в заблуждение: широкая и безрогая морда напоминает овечью, а обвислые уши – бассет-хаунда. Не сомневайтесь, это козы. Причем одной из самых древних и интересных пород, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Есть на подворье у Татьяны еще одни южанки. Эти козочки с испанскими корнями у себя на родине серьезные конкуренты коровам. Молока дают много даже в засушливом климате. И стоят немало. За такую испаночку с документами отдают по тысяче долларов. Но владельцы уверяют, оно того стоит.

Татьяна Уварова, хозяйка англо-нубийских коз:

Эта порода называется Мурсия Гранада, ее вывели испанцы у себя для их климата, поэтому они такие маленькие, с очень короткой шерсткой, потому что в Испании очень тепло, но несмотря на то, что они такие маленькие, у них очень хорошие удои. Они доят 4-5 литров со вторым, с третьим окотом, они очень удойные. И молоко у них вкусное, жирное. И испанцы из него делают сыр. Это очень сыропригодная порода. Яна Шипко, корреспондент:

Они, наверное, недавно в Беларуси появились?

Татьяна Уварова:

Совершенно недавно. Они появились у нас три с небольшим года назад, мы их с подругой привезли первыми в Беларусь, они у нас появились у первых. Мурсички, как их ласково называет Татьяна, внесли серьезную лепту в развитие местной кухни в испанских провинциях. Из молока испанцы делают несколько неповторимых сортов сыра с одноименным названием «Кесо де Мурсия».

Татьяна Уварова:

Многие люди с таким предубеждением относятся к молоку козьему, потому что раньше в стародавние времена молоко у простых козочек бывало с нехорошим вкусом. Но теперь уже люди вывели такие породы, что молоко очень вкусное, никакого запаха, привкуса нет у молока у козьего, поэтому очень вкусное молоко, отличается по вкусу. Например, у этих коз у породы Мурсия Гранада оно более сладкое. Сейчас берут у нас молоко для маленьких деток, потому что молоко козье очень приближено к женскому грудному молоку. Поэтому его можно смело употреблять для малышей. Также делать сыры, творог, кефир, йогурт, очень вкусное получается.

Яна Шипко:

Первый раз в жизни буду пробовать козье парное молоко, еще от такой необычной породы. Татьяна Уварова:

Прямо горячее. Яна Шипко:

Очень приятное на вкус, сладковатое, но не сильно.