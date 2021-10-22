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Из их молока испанцы делают несколько неповторимых сортов сыра. Эта порода коз уже есть и в Беларуси

22 октября 2021 15:46
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Новости Беларуси. Римские профили, длинные шеи, огромные уши и ласковый нрав. Не влюбиться в этих животных невозможно. Хотя поначалу необычный типаж вводит в заблуждение: широкая и безрогая морда напоминает овечью, а обвислые уши – бассет-хаунда. Не сомневайтесь, это козы. Причем одной из самых древних и интересных пород, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Из их молока испанцы делают несколько неповторимых сортов сыра. Эта порода коз уже есть и в Беларуси-1

Есть на подворье у Татьяны еще одни южанки. Эти козочки с испанскими корнями у себя на родине серьезные конкуренты коровам. Молока дают много даже в засушливом климате. И стоят немало. За такую испаночку с документами отдают по тысяче долларов. Но владельцы уверяют, оно того стоит.

Из их молока испанцы делают несколько неповторимых сортов сыра. Эта порода коз уже есть и в Беларуси-3

Татьяна Уварова, хозяйка англо-нубийских коз:
Эта порода называется Мурсия Гранада, ее вывели испанцы у себя для их климата, поэтому они такие маленькие, с очень короткой шерсткой, потому что в Испании очень тепло, но несмотря на то, что они такие маленькие, у них очень хорошие удои. Они доят 4-5 литров со вторым, с третьим окотом, они очень удойные. И молоко у них вкусное, жирное. И испанцы из него делают сыр. Это очень сыропригодная порода.

Яна Шипко, корреспондент:
Они, наверное, недавно в Беларуси появились?

Из их молока испанцы делают несколько неповторимых сортов сыра. Эта порода коз уже есть и в Беларуси-5

Татьяна Уварова:
Совершенно недавно. Они появились у нас три с небольшим года назад, мы их с подругой привезли первыми в Беларусь, они у нас появились у первых.

Мурсички, как их ласково называет Татьяна, внесли серьезную лепту в развитие местной кухни в испанских провинциях. Из молока испанцы делают несколько неповторимых сортов сыра с одноименным названием «Кесо де Мурсия».

Из их молока испанцы делают несколько неповторимых сортов сыра. Эта порода коз уже есть и в Беларуси-7

Татьяна Уварова:
Многие люди с таким предубеждением относятся к молоку козьему, потому что раньше в стародавние времена молоко у простых козочек бывало с нехорошим вкусом. Но теперь уже люди вывели такие породы, что молоко очень вкусное, никакого запаха, привкуса нет у молока у козьего, поэтому очень вкусное молоко, отличается по вкусу. Например, у этих коз у породы Мурсия Гранада оно более сладкое. Сейчас берут у нас молоко для маленьких деток, потому что молоко козье очень приближено к женскому грудному молоку. Поэтому его можно смело употреблять для малышей. Также делать сыры, творог, кефир, йогурт, очень вкусное получается.

Из их молока испанцы делают несколько неповторимых сортов сыра. Эта порода коз уже есть и в Беларуси-9

Яна Шипко:
Первый раз в жизни буду пробовать козье парное молоко, еще от такой необычной породы.

Татьяна Уварова:
Прямо горячее.

Яна Шипко:
Очень приятное на вкус, сладковатое, но не сильно.

Из их молока испанцы делают несколько неповторимых сортов сыра. Эта порода коз уже есть и в Беларуси-11

Заготовить корма, обеспечить комфорт и следить за генетикой – условия содержания экзотичных пород не особенно отличаются от обычных. Зато общение с ними дарит владельцам бесценные эмоции.

Татьяна Уварова:
Удовольствие. Называется, сбылась мечта: жить в деревне и иметь много животных, у нас и собаки, и кошки, и козочки, курочки. Потому что у меня в семье предки никогда не жили в деревне. Я первая, то есть мы из города с собачками переехали сюда, купили участок, все это я построила сама, своими руками, одна. А теперь завела козочек. Это у меня отдушина.

У этих коз молоко со вкусом пломбира. Вот как в Беларуси разводят англо-нубийскую породу – подробнее здесь

# Сельское хозяйство # Яна Шипко

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