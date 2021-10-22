Ольга Чемоданова о новой должности: «Это совершенно другая система работы»

Новости Беларуси. Идеология. Эта сфера нашей жизни заняла важные позиции в противостоянии попыткам расшатать страну. На одном из недавних совещаний президент Беларуси назвал идеологов штучным товаром, редкостью. Один из таких редких, выдержанных, стойких, проверенных временем людей в студии программы «Большой город» на СТВ. Трудно представить, что речь идет о хрупкой женщине, которая проявила небывалую силу в информационной войне. Очаровательный полковник милиции, главный идеолог Минска – Ольга Чемоданова. В недавнем прошлом бренд МВД, начальник Управления общественных связей, пресс-секретарь МВД. Ольга Чемоданова также является лауреатом премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», обладателем звания «Человек года Минщины». Екатерина Забенько, ведущая:

Знаем, что вы только вступили в новую должность, вас буквально расхватывают. Коллективы приглашают к себе на беседы. Вы только вернулись с одной встречи, а после нашей программы полетите уже на следующую встречу с коллективом. Как идет этот процесс внедрения в новую должность?

Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Я действительно ежедневно посещаю коллективы. Это разные люди, разных профессий, в том числе разных взглядов. Наверное, тем уже работа и интересна. Сказать о том, что это для меня какое-то новое направление, отчасти – да. Это совершенно другая система работы. Но с уверенностью скажу, когда служила еще в органах внутренних дел, проходила службу в должности участкового инспектора инспекции по делам несовершеннолетних, а потом и начальника, вся моя деятельность была связана непосредственно с людьми, работа с населением, оказание помощи нуждающимся людям, в том числе правовой и социальной. Безусловно, все мероприятия проходили в тесной связке с представителями местных исполнительных органов власти. Екатерина Забенько:

То есть вы начали сразу не с теории, а с практики?

Ольга Чемоданова:

Исключительно с практики. Именно когда ты все пощупаешь, увидишь, пройдешь своими ногами, только тогда ты поймешь, что и как работает, в каком направлении двигаться дальше. У тебя появится стратегия, в которой ты будешь уверенно двигаться своим коллективом. Екатерина Забенько:

Из того, что вы говорите, я понимаю, что свой богатый опыт работы в правоохранительных органах вы тоже будете активно использовать в своей нынешней работе.