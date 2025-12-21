Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В Санкт-Петербурге глава государства примет участие в саммитах Евразийского экономического союза и СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск.

21 декабря белорусский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. В повестке – два десятка вопросов.