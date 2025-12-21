Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В Санкт-Петербурге глава государства примет участие в саммитах Евразийского экономического союза и СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск.
21 декабря белорусский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. В повестке – два десятка вопросов.
Главы государств ЕАЭС обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на 2026 год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Евразийского экономического союза и ряд других вопросов. Запланированы также двусторонние переговоры Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.
Традиционная неформальная встреча глав государств – участников СНГ состоится 22 декабря. Будет дана оценка перспективам интеграционного взаимодействия, а также подведут итоги уходящего года.