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Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

21 декабря 2025 07:32
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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В Санкт-Петербурге глава государства примет участие в саммитах Евразийского экономического союза и СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск.

21 декабря белорусский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. В повестке – два десятка вопросов.

Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге-2

Главы государств ЕАЭС обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на 2026 год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Евразийского экономического союза и ряд других вопросов. Запланированы также двусторонние переговоры Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Традиционная неформальная встреча глав государств – участников СНГ состоится 22 декабря. Будет дана оценка перспективам интеграционного взаимодействия, а также подведут итоги уходящего года.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество # СНГ # ЕАЭС

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