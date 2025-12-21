«Промышленный шпионаж никуда не ушёл». Лукашенко напомнил о цифровой безопасности

Сохранение компетенций прошлого и создание новых производств, укрепление экономики, ответ на демографические вызовы, развитие регионов. Эти и другие сферы останутся приоритетными на будущее пятилетие, что закреплено в программе социально-экономического развития. Единогласно ее приняли делегаты VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь главное – реализовать напряженные, но реалистичные планы. Как отметил Александр Лукашенко, время выбрало нас, и это время конкретных дел. Нынешнее поколение не может переложить нерешенные проблемы и вопросы на плечи будущих.

Так, программа соцэкономразвития до 2030 года – это проект модернизации и обновления всех сфер жизни. В том числе национальной IT-индустрии. Сектор уязвимый, что показали западные санкции. Речь не только о цифровизации повседневной жизни и, как результат, повышение комфорта людей. Но и о безопасности. Программное обеспечение в критических отраслях должно быть собственного производства, подчеркнул Президент Беларуси. Импортозамещение в этой части будет продолжено.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Программное обеспечение у нас, к сожалению, не наше, да? Что-то и наше есть, но, как там вы говорите, сервисы и прочее, вся эта информация, когда мы тычем эти телефоны, хранится то в Канаде, то в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я еще раз обращаю вас к безопасности. Ну, для обычного человека это не такая большая проблема, особенно для тех людей, а их здесь немало, производственников. Потому что промышленный шпионаж никуда не ушел. Для министров, членов правительства, высших должностных лиц, для меня – это очень важно. Очень важно. Приведу простой пример, коль уж у нас откровенный с вами разговор. Совсем недавно, во второй раз в течение этого года, меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с Президентом (мои дети, еще кто-то в столовой, не в столовой, кто-то рядом, ближе), они на контроле в Соединенных Штатах Америки. Это естественно. Я бы мог и догадаться, но мне лишний раз назвали фамилии и телефоны. Поэтому нам надо создать... Ладно, телефон мы можем купить любой. Может и не надо на это деньги тратить, но программное обеспечение и хранение всех этих разговоров здесь должно быть. Отсюда тут ваш «Яндекс.Такси», еще чего-то там говорят. Возмутился какой-то Яндекс? Да Господь с вами, сделайте у себя этот Яндекс.Беларусь. Или назовите по-другому.

Беларусь продолжает развитие уже традиционных, а также высокотехнологичных отраслей – космической, авиационной. Вместе с тем, как неоднократно заявлял глава государства, все начинается с деревни. Потому сильным регионам в будущем пятилетии будет уделено особое внимание. В стране 118 районов, в каждом жизнь должна быть не хуже, чем в столице. Чтобы обеспечить население рабочими местами, продолжится реализация инициативы «Один район – один проект». Отметим, в ходе заседания ВНС от Либерально-демократической партии поступило предложение закрепить курирование конкретных инициатив за партиями.