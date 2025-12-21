«Промышленный шпионаж никуда не ушёл». Лукашенко напомнил о цифровой безопасности
Сохранение компетенций прошлого и создание новых производств, укрепление экономики, ответ на демографические вызовы, развитие регионов. Эти и другие сферы останутся приоритетными на будущее пятилетие, что закреплено в программе социально-экономического развития.
Единогласно ее приняли делегаты VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь главное – реализовать напряженные, но реалистичные планы.
Как отметил Александр Лукашенко, время выбрало нас, и это время конкретных дел. Нынешнее поколение не может переложить нерешенные проблемы и вопросы на плечи будущих.
Так, программа соцэкономразвития до 2030 года – это проект модернизации и обновления всех сфер жизни. В том числе национальной IT-индустрии. Сектор уязвимый, что показали западные санкции. Речь не только о цифровизации повседневной жизни и, как результат, повышение комфорта людей. Но и о безопасности. Программное обеспечение в критических отраслях должно быть собственного производства, подчеркнул Президент Беларуси. Импортозамещение в этой части будет продолжено.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Программное обеспечение у нас, к сожалению, не наше, да? Что-то и наше есть, но, как там вы говорите, сервисы и прочее, вся эта информация, когда мы тычем эти телефоны, хранится то в Канаде, то в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я еще раз обращаю вас к безопасности. Ну, для обычного человека это не такая большая проблема, особенно для тех людей, а их здесь немало, производственников. Потому что промышленный шпионаж никуда не ушел. Для министров, членов правительства, высших должностных лиц, для меня – это очень важно. Очень важно.
Приведу простой пример, коль уж у нас откровенный с вами разговор. Совсем недавно, во второй раз в течение этого года, меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с Президентом (мои дети, еще кто-то в столовой, не в столовой, кто-то рядом, ближе), они на контроле в Соединенных Штатах Америки. Это естественно. Я бы мог и догадаться, но мне лишний раз назвали фамилии и телефоны. Поэтому нам надо создать... Ладно, телефон мы можем купить любой. Может и не надо на это деньги тратить, но программное обеспечение и хранение всех этих разговоров здесь должно быть. Отсюда тут ваш «Яндекс.Такси», еще чего-то там говорят. Возмутился какой-то Яндекс? Да Господь с вами, сделайте у себя этот Яндекс.Беларусь. Или назовите по-другому.
Беларусь продолжает развитие уже традиционных, а также высокотехнологичных отраслей – космической, авиационной. Вместе с тем, как неоднократно заявлял глава государства, все начинается с деревни. Потому сильным регионам в будущем пятилетии будет уделено особое внимание.
В стране 118 районов, в каждом жизнь должна быть не хуже, чем в столице. Чтобы обеспечить население рабочими местами, продолжится реализация инициативы «Один район – один проект». Отметим, в ходе заседания ВНС от Либерально-демократической партии поступило предложение закрепить курирование конкретных инициатив за партиями.
Лукашенко рассказал, как партиям завоевать авторитет в народе.
Напомним, при разработке программы соцэкономразвития одним их главных требований главы государства была ее доступность. Документ должен быть понятным каждому белорусу. Тем не менее Александр Лукашенко поручил делегатам донести до людей намеченные планы.