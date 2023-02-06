Виктор Тумар: нет противоречий ярко выраженных, чтобы можно было маховик войны дальше раскрутить

Алена Сырова, СТВ: Для обычных граждан все-таки любой военный конфликт – это беда, это трагедия. И сейчас эта трагедия, мы видим, прямо у наших рубежей. По сути, все равно напряженность ощущают все. Соответственно, я тоже не очень согласна с тем фактом, что какое-то безвременье. Напротив, мы видим, что и наши оппоненты, как вы сказали, 50 стран мира активно вооружаются. Вооружения становится все больше. И в этом театре боевых действий идут очень серьезные столкновения. В связи с этим: насколько мы себя можем чувствовать спокойно или неспокойно? Как нам быть?

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу « По существу ».

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Знаете, надо полагаться на профессионалов, им доверять в данном случае. То есть профессионалы являются военнослужащими, те, кто стоят на защите. И сейчас, в настоящий момент, мы видим, что идет определенная милитаризация. Поднялся градус практически до истерии. В Республике Беларусь идет социальная политика. Такие деньги огромные на Вооруженные Силы не тратятся. Но при всем при этом сохраняется мир. Мы сейчас в настоящий момент себя хорошо, нормально чувствуем. Потому что это зависит еще от политики проводимой непосредственно нашего государства. Политика миролюбия, политика нейтралитета. Правильная политика выбранная союзников. И баланс вот этот вот сохраняется посредством того инструмента, что у нас есть эффективные Вооруженные Силы. И нет определенных противоречий ярко выраженных, явных, чтобы можно было вот этот маховик войны дальше раскрутить или развить.

Мы живём в альтернативном 1939-м? Вот что ответили в Генштабе ВС Беларуси.

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, вы сказали о том, что сейчас Третья мировая, условно говоря, не может быть такой, как была Вторая, потому что есть ядерное оружие. Но наш мир на самом деле на данный момент основывается на том ядерном зонтике, который нам предоставляет Россия. И политики сейчас уже говорят: бог с ним, ладно. Тактическое ядерное оружие. Ну применят и применят. Американцы в Хиросиме и Нагасаки две бомбы взорвали. Япония считает, что, в принципе, ничего не произошло. И даже когда была годовщина этих событий, туда россиян не позвали, а американцев позвали. Подумаешь: американцы сбросили. И, в принципе, то же самое происходит. То есть мы так говорим о том, что ядерное оружие с одной стороны не может быть причиной Третьей мировой войны в таком виде, в каком она была. В другом виде ядерное оружие – это именно наше миролюбие. Не будь у нас тех же самых «Искандеров» на территории Беларуси, вполне вероятно, в нас бы уже тыкали пальцем.

Виктор Тумар:

У нас до этого была реактивная система залпового огня «Полонез», которая стреляет на 300 километров. Не только «Искандер».