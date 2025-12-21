Марафон «Наши дети» поздравил юных жителей Партизанского района в преддверии новогодних праздников
О благотворительном марафоне «Наши дети», который продолжает шагать по стране. В преддверии праздников заботой и любовью окружают тех, кто особенно в этом нуждается. Так в Минске поздравления принимали юные жители Партизанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дети написали письма Деду Морозу с самыми заветными желаниями. Послания разместили на елке в территориальном центре соцобслуживания населения. При поддержке неравнодушных мечты юных белорусов сбылись. Кроме долгожданных подарков дети получили возможность окунуться в атмосферу праздника во время новогоднего концерта.
– Я написала письмо Деду Морозу, потому что хочу энциклопедию обо всем на свете.
– Я люблю Новый год, потому что там приходит Снегурочка и Дед Мороз, а еще стоит елочка и много-много снега.
Александр Скорина, депутат Минского городского Совета депутатов:
Мы уже в очередной раз проводим эту акцию, поздравляя особенных деток и детей в тех семьях, которые попали в сложную ситуацию. Мы пытаемся полностью, 100 % попасть в желания наших деток, которые пишут свои самые сокровенные и заветные желания.
«Наши дети» – добрая предновогодняя традиция в Беларуси. Исполнять мечты юных жителей страны будут до середины января. Подарки ждут воспитанников интернатов, детских домов, а также ребят из многодетных семей. Всего планируется поздравить более миллиона детей.