Марафон «Наши дети» поздравил юных жителей Партизанского района в преддверии новогодних праздников

О благотворительном марафоне «Наши дети», который продолжает шагать по стране. В преддверии праздников заботой и любовью окружают тех, кто особенно в этом нуждается. Так в Минске поздравления принимали юные жители Партизанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети написали письма Деду Морозу с самыми заветными желаниями. Послания разместили на елке в территориальном центре соцобслуживания населения. При поддержке неравнодушных мечты юных белорусов сбылись. Кроме долгожданных подарков дети получили возможность окунуться в атмосферу праздника во время новогоднего концерта.

– Я написала письмо Деду Морозу, потому что хочу энциклопедию обо всем на свете.

– Я люблю Новый год, потому что там приходит Снегурочка и Дед Мороз, а еще стоит елочка и много-много снега.