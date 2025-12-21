«Сильный регион – это сильная страна». Делегаты анализируют задачи на предстоящую пятилетку

Делегаты анализируют задачи на предстоящую пятилетку. Во главе угла остается экономика. Чтобы достичь глобальных целей – работать придется напряженно. В конечном итоге общими усилиями белорусы должны ускорить технологическое развитие страны, выйти на качественно новый уровень во всех сферах на заданном треке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из главных приоритетов – сильные регионы. Александр Лукашенко отметил, что все направления экономики должны быть положены в основу новой региональной политики.

Эдуард Северин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Сильный регион – это сильная страна, безусловно. Когда мы говорим «малая Родина», «большая Родина», вот эта наша большая мозаика и составляет нашу замечательную страну. Конечно, мы многого достигли, однако программа развития предполагает не просто сохранение определенного потенциала, а его приумножение. И в данном контексте, когда мы говорим о моментах, связанных, например, с программой социально-экономического развития, она достаточно понятна. С точки зрения как целей, так и задач. В центре программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку стоит человек. И социальные вопросы становятся фундаментом для всех остальных направлений: от экономики до регионального развития.