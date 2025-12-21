«Сильный регион – это сильная страна». Делегаты анализируют задачи на предстоящую пятилетку
Делегаты анализируют задачи на предстоящую пятилетку. Во главе угла остается экономика. Чтобы достичь глобальных целей – работать придется напряженно. В конечном итоге общими усилиями белорусы должны ускорить технологическое развитие страны, выйти на качественно новый уровень во всех сферах на заданном треке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из главных приоритетов – сильные регионы. Александр Лукашенко отметил, что все направления экономики должны быть положены в основу новой региональной политики.
Эдуард Северин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Сильный регион – это сильная страна, безусловно. Когда мы говорим «малая Родина», «большая Родина», вот эта наша большая мозаика и составляет нашу замечательную страну. Конечно, мы многого достигли, однако программа развития предполагает не просто сохранение определенного потенциала, а его приумножение. И в данном контексте, когда мы говорим о моментах, связанных, например, с программой социально-экономического развития, она достаточно понятна. С точки зрения как целей, так и задач.
В центре программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку стоит человек. И социальные вопросы становятся фундаментом для всех остальных направлений: от экономики до регионального развития.
Янина Малахова, ведущий специалист по работе с молодежью и связям с общественностью текстильного предприятия, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Меня как молодую маму интересует поддержка и развитие Белорусского института семьи. Потому что наше будущее – это наши дети, и то, что мы заложим в них сейчас, будет дальше способствовать дальнейшему развитию нашей страны.
Владимир Федорович, председатель Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Все очень правильно, все очень доходчиво. Людям это понятно. Донесем это все на места. Уверен, что успех нас ждет обязательно. С таким лидером, с таким воодушевлением все у нас получится.
Чтобы развиваться, надо углубиться в работе по тем направлениям, в которых наша страна традиционно сильна, ориентировал глава государства.
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