Президент России готов вести диалог с главой Франции

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на заявление Макрона, который накануне допустил возобновление контактов ЕС и России, рассказала в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам французского президента, диалог с Москвой имеет место быть, если переговоры о мире не приведут к результату. Пока дипломатические встречи продолжаются. Делегации России и США провели переговоры по украинскому урегулированию в Майами накануне. Глава Фонда прямых инвестиций России Кирилл Дмитриев встретился с представителями американской делегации – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Детали встречи пока не разглашаются. Известно лишь, что переговоры продлятся и сегодня. В то же время сообщается, что в Майами находится украинская делегация, которая также держит контакт с американской переговорной группой.