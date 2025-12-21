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Президент России готов вести диалог с главой Франции

21 декабря 2025 08:37
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Президент России Владимир Путин готов вести диалог с главой Франции Эммануэлем Макроном по урегулированию украинского кризиса, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на заявление Макрона, который накануне допустил возобновление контактов ЕС и России, рассказала в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент России готов вести диалог с главой Франции-2

По словам французского президента, диалог с Москвой имеет место быть, если переговоры о мире не приведут к результату. Пока дипломатические встречи продолжаются. Делегации России и США провели переговоры по украинскому урегулированию в Майами накануне. Глава Фонда прямых инвестиций России Кирилл Дмитриев встретился с представителями американской делегации – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Детали встречи пока не разглашаются. Известно лишь, что переговоры продлятся и сегодня. В то же время сообщается, что в Майами находится украинская делегация, которая также держит контакт с американской переговорной группой.

# Международная политика

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