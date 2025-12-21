Училась на педагога, а стала полковником! Что такое патриотизм – интервью с Ольгой Чемодановой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова. Почему решила стать педагогом по беларускай мове? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему решили стать педагогом именно по беларускай мове?

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Представляете, какая у меня была любовь к своей малой родине? Потому что она ассоциировалась с родным языком. И когда в школе я читала белорусскую литературу, наших белорусских авторов, мне кажется, никто лучше не передавал отношение к своей Родине, к природе, вообще к белорусской земле, как это делали люди, которые выросли на этой земле. И мне казалось, я их чувствую, как будто мы находимся рядом друг с другом, несмотря на то, что живем в разное время. Еще потому, что многое зависит от учителя, который научил тебя правильно понимать язык, слово белорусское, который с такой же любовью о своем предмете говорил. Это все душа, человеческая связь в определенный этап жизни, когда ты учишься. Люди, которые встречаются на твоем пути, которые с любовью и лаской об этом рассказывают. Поэтому для меня это было в первую очередь связано с теми, кто меня учил в школе. Как приняла решение работать в милиции?

Александр Осенко:

Почему поменяли свою профессию на милицию? Ольга Чемоданова:

Профессию я не меняла. Ни дня так и не случилось, чтобы я работала учителем. Так и не случилось. Я окончила университет и приняла решение, что в силу моего характера не учительское дело мое, а, скорее, наоборот, где-то я должна себя применить в более сложных условиях, с учетом своего характера, лидерских качеств и требовательности. Так нас воспитывали в семье. Мой папа – человек, который нас реально воспитывал в жестких условиях. Отец всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. Он был признан лучшим комбайнером. И действительно мы гордились достижениями отца, видели его заслуги. Видели, как награждали его кубками, наградами, грамотами в то время. Отец для нас был примером гордости и подражания. Александр Осенко:

Просто решили в один день, что надо поменять? Ольга Чемоданова:

Да, я в один день решила, что я должна себя попробовать там. Вы что, думаете, я пришла и тут же пригласили? О чем вы? Сразу вопрос гендера. Вы женщина, а у нас в основном мужчины. А вы сейчас не справитесь. И началось – долгие разговоры. Я и сказала: может, вы сначала меня в деле изучите, а потом скажете, справилась я или не справилась. Патриотизм – это любить свое, гордиться этим

Александр Осенко:

У вас всегда звучит: офицер, порядок, дисциплина, Родина, патриотизм. В вашем понимании, что такое патриотизм? Ольга Чемоданова:

Негромкие слова, поверьте. Это не когда ты об этом говоришь – я патриот. Для меня это любить свое. Это то, что имеет полное отношение к патриотизму. А мое – это родное, то, что в моей стране. Мое, белорусское. Моя семья, все, что окружает ее, все, что есть в моей стране. Культура, традиции, самобытность, люди. Не просто любить – гордиться этим. Говорить об этом с особым придыханием. И самое главное – где бы ты ни был, всегда вспоминать о своей Родине так, как ты бы хотел слышать от этого человека о своей Родине. Говорить на равных. Люди, которые преданы своей стране не потому, что они здесь родились, а потому, что здесь их история, их предки. Это то, что они сохранили, то, что продолжают в детях и в последующем. Они не могут выражать свои эмоции просто словами. Это должно быть от сердца, от души. Это когда ты говоришь о своей маме, а у тебя слезы. Это когда ты говоришь о своих детях, а у тебя перед глазами, как они растут, когда ты говоришь о восходящем солнце утром и росе и вспоминаешь свое детство. И у тебя колотится, дрожит каждая жилка. Это говорит о том, что ты не просто любишь свою Родину, ты патриот своей страны. Ты никогда не изменишь отношение к своей стране, ни при каких условиях. Чему научила работа пресс-секретарем? Александр Осенко:

Когда вы приняли решение перейти к пресс-службе?

Ольга Чемоданова:

Я не приняла решение, скорее, наоборот. Меня пригласили и предложили в Министерстве внутренних дел, чтобы я возглавила подразделение управления информацией и общественных связей. Александр Осенко:

А что послужило предпосылкой кардинально поменять свою специализацию? Ольга Чемоданова:

Мне всегда было интересно взаимодействие со СМИ. Я среди наших участковых инспекторов по делам несовершеннолетних была одним из активных участковых, который смело приходил на ток-шоу, общался с журналистами, комментировал те или иные события. Мне очень нравилась эта работа. На самом деле она заполнила какую-то часть моей жизни. Александр Осенко:

Какие навыки она привила вам? Ольга Чемоданова:

Здесь я многому научилась. Особенно работа в социальных сетях, работа в Telegram-канале, который на тот момент, когда я пришла, еще только начинал свое активное развитие. И эта школа для меня очень пригодилась. Гражданское общество в Беларуси сформировалось?