Попробовать себя в роли пограничника – в Минске продолжается экспозиция достижений «Моя Беларусь»

Все, чем гордится страна – от новинок продовольствия до роботов. В Минском международном выставочном центре продолжается экспозиция достижений «Моя Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлены лучшие разработки суверенного государства в промышленности, науке, медицине, АПК, туризме. Свою экспозицию подготовил и Государственный пограничный комитет.