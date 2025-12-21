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Попробовать себя в роли пограничника – в Минске продолжается экспозиция достижений «Моя Беларусь»

21 декабря 2025 08:31
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Все, чем гордится страна – от новинок продовольствия до роботов. В Минском международном выставочном центре продолжается экспозиция достижений «Моя Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлены лучшие разработки суверенного государства в промышленности, науке, медицине, АПК, туризме. Свою экспозицию подготовил и Государственный пограничный комитет.

Попробовать себя в роли пограничника – в Минске продолжается экспозиция достижений «Моя Беларусь»-2

Гостей знакомят с техническими средствами погранконтроля – приборами для проверки документов и досмотра транспорта. Также представили коллекцию фальшивых паспортов, изъятых у нарушителей. Кроме того, на выставке можно увидеть интерактивные тренажеры, образцы формы и вооружения пограничных отрядов.

Знакомство с роботом-доильщиком и тест-драйв минского грузовика – яркие моменты выставки «Моя Беларусь». Читайте здесь.

Попробовать себя в роли пограничника – в Минске продолжается экспозиция достижений «Моя Беларусь»-4

Татьяна Довгаш, старший эксперт отряда пограничного контроля «Минск»:
У нас представлена интерактивная зона, где посетители могут попробовать себя в роли пограничника, пройдя тесты на знания географии, составив фоторобот, попробовать себя в идентификации личности.

Выставка достижений «Моя Беларусь» – это восемь тематических блоков, отражающих последние разработки суверенной страны в ключевых отраслях экономики. Посетить ее можно по 23 февраля.

# Выставка # Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

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