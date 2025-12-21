Попробовать себя в роли пограничника – в Минске продолжается экспозиция достижений «Моя Беларусь»
Все, чем гордится страна – от новинок продовольствия до роботов. В Минском международном выставочном центре продолжается экспозиция достижений «Моя Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь представлены лучшие разработки суверенного государства в промышленности, науке, медицине, АПК, туризме. Свою экспозицию подготовил и Государственный пограничный комитет.
Гостей знакомят с техническими средствами погранконтроля – приборами для проверки документов и досмотра транспорта. Также представили коллекцию фальшивых паспортов, изъятых у нарушителей. Кроме того, на выставке можно увидеть интерактивные тренажеры, образцы формы и вооружения пограничных отрядов.
Знакомство с роботом-доильщиком и тест-драйв минского грузовика – яркие моменты выставки «Моя Беларусь». Читайте здесь.
Татьяна Довгаш, старший эксперт отряда пограничного контроля «Минск»:
У нас представлена интерактивная зона, где посетители могут попробовать себя в роли пограничника, пройдя тесты на знания географии, составив фоторобот, попробовать себя в идентификации личности.
Выставка достижений «Моя Беларусь» – это восемь тематических блоков, отражающих последние разработки суверенной страны в ключевых отраслях экономики. Посетить ее можно по 23 февраля.