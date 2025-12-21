Создание условий для достойного уровня жизни! Цели пятилетия нашли широкий отклик у жителей Беларуси

Итоги второго заседания VII Всебелорусского народного собрания – не только в топе информационных лент, но и в центре внимания белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что устойчивое развитие невозможно без сохранения социальной ориентированности государства. Среди приоритетов – создание условий для достойного уровня жизни. Особое внимание уделят улучшению инфраструктуры в регионах. Программные цели пятилетия нашли широкий отклик у жителей регионов.

Для меня как учителя очень важно, что в программе есть огромный блок по работе с молодежью, как важный стратегический ресурс развития нашей страны. И как подчеркнул глава государства, молодежь нужно не только учить профессионально, но и воспитывать нравственно. – Здравоохранение – одна из приоритетных задач поставлена. Очень важно, особенно для нашего региона, потому что у нас район большой, поликлиника маленькая. – Что для меня важно – это то, что мы можем спокойно работать, учить и воспитывать своих детей, заботиться о пожилых, строить школы, жилье и вообще уверенно смотреть в свое будущее.