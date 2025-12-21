Создание условий для достойного уровня жизни! Цели пятилетия нашли широкий отклик у жителей Беларуси

Итоги второго заседания VII Всебелорусского народного собрания – не только в топе информационных лент, но и в центре внимания белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги второго заседания VII Всебелорусского народного собрания – не только в топе информационных лент, но и в центре внимания белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко подчеркнул, что устойчивое развитие невозможно без сохранения социальной ориентированности государства. Среди приоритетов – создание условий для достойного уровня жизни. Особое внимание уделят улучшению инфраструктуры в регионах. Программные цели пятилетия нашли широкий отклик у жителей регионов.
Для меня как учителя очень важно, что в программе есть огромный блок по работе с молодежью, как важный стратегический ресурс развития нашей страны. И как подчеркнул глава государства, молодежь нужно не только учить профессионально, но и воспитывать нравственно.
– Здравоохранение – одна из приоритетных задач поставлена. Очень важно, особенно для нашего региона, потому что у нас район большой, поликлиника маленькая.
– Что для меня важно – это то, что мы можем спокойно работать, учить и воспитывать своих детей, заботиться о пожилых, строить школы, жилье и вообще уверенно смотреть в свое будущее.
Вопрос демографического кризиса стоит во всем мире. И все страны сталкиваются с данным вопросом. Но я хочу сказать, что не все решают эти вопросы так, как это решается в Беларуси. Возьмем наш отпуск по уходу за ребенком – три года. Это действительно очень большая колоссальная поддержка.
– Президент Республики Беларусь четко обозначил дальнейшее стратегическое развитие энергетики нашей страны. Прежде всего, это модернизация и строительство новых линий. Это новые мощности для районов, для деревень, строительство новых современных подстанций.
– Очень важно, чтобы когда мы принимали решения, мы принимали их реально на взвешенных фактах, на тех прогнозах, которые есть. И здесь понятна обеспокоенность Президента в том, чтобы никто никогда в жизни не скрывал те или иные факты, не занимался приписками, скрытием фактов, чтобы мы реально могли видеть будущее и прогнозировать его, исходя из тех реалий, которые у нас сегодня есть.
Программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку – это стратегия страны, устремленной в будущее. В достижении высоких целей важно участие населения, отдельных предприятий и отраслей. Белорусы, как никто, понимают важность вклада каждого в развитие государства.