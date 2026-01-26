В Верховном Суде Беларуси началось рассмотрение уголовного дела в отношении офицера СС Зиглинга

В Верховном Суде Беларуси начался судебный процесс по делу в отношении офицера СС Ганса Ойгена Зиглинга. Его обвиняют в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зверства пособника нацистов подробно описаны в материалах уголовного дела внушительным объемом в 22 тома. Зиглинг организовал карательные операции и акции, в ходе которых совершил убийства, включая массовые, уничтожение полностью либо частично 11 деревень. Из материалов дела стало известно, что исполнитель преступных приказов лишил жизни через расстрелы и повешение больше 1 700 человек, включая не менее 238 детей.

Калина Горошко, государственный обвинитель:

Настоящее уголовное дело – это первое дело, в рамках производства по которому предъявлено обвинение одному из нацистских преступников, немецких офицеров, немцу по национальности Гансу Зиглингу. Он родился 24 февраля 1912 года в городе Графенвер Германской империи, земля Бавария. В 1930 году Ганс Зиглинг вступил в ряды национал-социалистической рабочей партии Германии, в 1932 году в состав охранной полиции, с 1940-го – начало 1941 года он являлся членом СС. До момента вторжения гитлеровской Германии на территорию Советского Союза Ганс Зиглинг командовал уже одним из карательных подразделений вермахта и воевал с партизанами на Западном фронте. В БССР он прибыл в конце 1941 года, где возглавил со стороны нацистской Германии одно из националистических вооруженных формирований, которое именовалось Украинской полицейской ротой, действовавшей на территории БССР до конца 1941 года.

Это уже шестое уголовное дело в отношении нациста в истории суверенной Беларуси. Такие расследования не только раскрывают детали исторических фактов, но и служат напоминанием о важности осуждения ненависти и насилия. Главная цель – не допустить героизацию преступлений против человечности.