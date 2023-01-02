«Мы здесь медлить не будем». Законодательный прогноз от депутата на 2023-й

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года. Кирилл Казаков, СТВ:

Год до выборов остался. Этот год, по сути, очень важный, потому что нужно принять очень много законов, которые должны привести к тому порядку, который существует уже в новой Конституции. Вот новые законы были подписаны накануне Нового года, кстати, о статусе депутатов Палаты представителей и сената нашего. Что еще ждет, какая работа? И вторая история – разговор о гражданском обществе ведется уже на самом высоком уровне, несколько раз он обсуждался в Палате представителей. Что мы можем увидеть? Я так понимаю, контуры гражданского общества в том виде, в котором оно заработает после выборов, мы увидим в конце этого года. Что это будет, какие прогнозы депутатов, депутатского корпуса на нашу общественную жизнь? И действительно, через год мы будем находиться в конце электоральной кампании.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Совершенно правильно, я вернусь к началу. Мы здесь начинали, каждый должен заниматься своим делом. Для нас, депутатов, самое важное, основная наша работа – это законотворческая деятельность. Чтобы мы принимали, разрабатывали те законопроекты, которые будут эффективны и будут без всяких казусов и нюансов. Это наша главная задача. Понятно, обращения граждан – вторая наша главная задача. Возвращаясь к тому, о чем вы говорили, большая часть законов касательно корректировки Конституции, модернизации нашего законодательства в соответствии с Конституцией – это, я считаю, главное событие 2022 года. Что мы действительно к такому серьезному шагу подошли, поменяли наш Основной закон в соответствии с новыми вызовами и угрозами, запросами нашего населения, граждан. Так вот. Большая часть законов уже разработана и принята. То, что вы говорите, закон о гражданском обществе, он тоже уже принят в первом чтении. По сути дела, у нас в целом стоит задача до конца 2023 года, до 1 января полностью завершить работу по корректировке нашего законодательства в соответствии с изменениями в Конституции. А это порядка 90 законов, прошу заметить. Достаточно серьезная работа, она требует кропотливого внимания к каждой строчке, статье. Тем более закон о Всебелорусском собрании, мы его тоже приняли в первом чтении, это такое наше общественно-политическое, юридическое ноу-хау. Мы должны к нему подойти таким образом, чтобы не дай бог нигде и никаких не вылезло потом нюансов, которые будут влиять на управление в целом нашего государства. Поэтому, подводя черту под этим вопросом, хочу сказать: мы эту работу сделаем.