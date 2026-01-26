Более 70% жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается

Более 70 % жителей Литвы уверены, что жизнь в стране катится под откос. Исследователи отмечают, что такого всеобщего пессимизма не было с 2010 года, когда наступил мировой кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 70 % жителей Литвы уверены, что жизнь в стране катится под откос. Исследователи отмечают, что такого всеобщего пессимизма не было с 2010 года, когда наступил мировой кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сей раз на настроении граждан сказался рекордный рост инфляции, превышающей 20 %, и тревожные ожидания рекордных счетов за коммунальные услуги. Около половины граждан уверены, что правительство и президент – бессильны. Доверие к кабинету министров рухнуло до 12 % – это худший показатель за полтора десятилетия.