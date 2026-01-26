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Число жертв из-за схода оползня в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 17 человек

26 января 2026 07:49
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Число жертв из-за схода оползня в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 17 человек, еще 73 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв из-за схода оползня в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 17 человек-2

Для поисков людей, оказавшихся в грязевой ловушке, спасатели используют дроны и тяжелую технику. Работы серьезно осложняются из-за продолжающихся осадков. Стихия, вызванная недельными проливными дождями, разрушила более 30 жилых домов.

# Новости Индонезии

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