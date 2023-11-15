«В 2020 году на площадь вышли самые глупые». Рачиловский о борьбе с нацизмом и предателях

Григорий Азаренок, СТВ: Как получилось, что у нас, в Беларуси, заговорили об этом, что у нас вдруг появилась реабилитация нацизма?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Безусловно, общество сильно изменилось, и здесь большие предпосылки внесли коррективы 2020 года, когда мы поняли, что люди забыли свои истоки, забыли свою историю, культуру и были готовы восстать против своего государства, взяли в руки БЧБ-флаг, который брали коллаборационисты в годы ВОВ. И они не понимали связи, им голову задурили, что БЧБ-флаг появился в XIII-XIV веках, это национальный, государственный флаг белорусов исконно. Они в это верили.

Все скакали с этим флагом, великие управленцы, великие деятели ВКЛ и так далее. Они в это поверили, взяли флаг коллаборационистов, предали свои истоки, не понимали, что они хотели разрушить государство. Кто-то понимал, кто-то не понимал. Нужно понимать, что в 2020 году на площадь вышли самые глупые. Самые хитрые остались в системе, они остались, засиделись как крысы под плинтусом. Они до сих пор присутствуют в нашем обществе, пытаются внести определенные коррективы, чтобы мы вечно спорили.

Григорий Азаренок:

Ваши слова фактически подтверждает наш прекрасный ГУБОПиК, когда вот недавно с истфака был персонаж, который три года придерживался этих убеждений, просидел.

Никита Рачиловский:

К сожалению, это из моего университета. У меня на бакалавриате, магистратуре данный преподаватель преподавал. Да, есть такие случаи. К сожалению, они выясняются уже слишком поздно, когда ничего нельзя сделать. Но надо отметить, что, конечно, большая работа проводится, чтобы выявлять этих людей, большая работа проводится, чтобы сохранять историческую память. Но иногда допускаются большие системные ошибки.

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