«Почувствовать себя депутатом». Студенты придумали «настолку» на тему выборов

Новости Беларуси. Беларусь на пороге важнейшего общественно-политического события. Единый день голосования пройдет в стране впервые в феврале следующего года с учетом обновленного Избирательного кодекса. Особая роль как в участии, так и оргвопросах отводится молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К избирательной кампании – 2024 активные и неравнодушные уже готовятся. На предыдущей неделе основные задачи определили на первом заседании Молодежного совета при ЦИК. Его впервые создали в стране для повышения правовой культуры и избирательной грамотности.

Молодежь Беларуси готова принять активное участие в предстоящей масштабной избирательной кампании. Этому поспособствует Молодежный совет, впервые созданный при Центральной избирательной комиссии. Сейчас его представляют 19 лидеров из всех регионов страны.

Александр Бурда, заместитель председателя Молодежного совета при ЦИК Беларуси:

В единый день голосования, безусловно, я отдам свой голос за мир, за то, чтобы наши детки жили под мирным небом, над которым не разрываются снаряды и наши дети имели возможность так же, как мы и наше старшее поколение, жить в нашей стране, развиваться, созидать и просто быть счастливыми.

Основы избирательного права и электорального суверенитета разъяснять молодежи будут более подкованные в теме сверстники. Для повышения политической и правовой культуры. Также настоящие патриоты, не дрогнувшие под давлением буллинга и угроз в 2020-м, будут готовы помочь сориентироваться тем, кто до сих пор черпает информацию из деструктивных источников.

Александр Бурда:

Наша избирательная система уникальна хотя бы потому, что такие молодежные формирования создаются под крылом Центризбиркома, чего, кстати, в «демократически развитых» странах коллективного Запада нет и в помине.

Активисты из числа студентов и работающей молодежи также помогут тем, кому предстоит впервые отдать свой голос на избирательном участке. Ликбезы по нюансам избирательного процесса проходят непосредственно по месту учебы. А вот второкурсница Академии управления Александра Гончарова пошла еще дальше. В тандеме с единомышленниками из Беларуси и России она разработала «настолку» для повышения правовой грамотности.

Оксана Семашко, корреспондент:

Давайте сыграем, не будем откладывать. Кем можно себя почувствовать, играя в эту игру? Александра Гончарова, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

Можно почувствовать себя депутатом, который проходит как раз таки электоральный процесс. Какая избирательная система применяется в стране и могут ли родные кандидата быть в рядах избирательной комиссии? Чтобы пройти регистрацию, участник игры должен получить рейтинг, отвечая на сотни вопросов.

Иван Волчок, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

Если вы планируете быть в дальнейшем парламентарием, что так или иначе предполагает публичное выступление, вам необходимо чувствовать себя уверенно. Кроме того, вы должны грамотно подавать информацию, которую хотите донести. Дебаты как раз таки это предполагают. Здесь мы видим идеальное сочетание правовых аспектов и общественных выступлений в рамках дебатов. Чем ближе единый день голосования, тем большая заинтересованность к участию в важнейшем общественно-политическом событии страны у молодежи. Ведь личное участие каждого – важная часть общенационального благополучия.

Ксения Ерашевич, заместитель председателя Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Мы должны развивать нашу молодежь, давать им знания. Они должны хорошо знать свои обязанности и права как избиратели, быть информированными о кандидатах и политических партиях, а также правильно анализировать поступающую информацию и делать осознанный выбор.