Станислав Семёнов: «Если мы сегодня не объединимся, Отечество опять будет под угрозой»

Дмитрий Проневич, председатель Совета молодых адвокатов Минской городской коллегии адвокатов:

Хочу отметить, что у нас должно быть общее понимание тех задач и проблем, которые есть, что мы можем сделать. Глава государства все время показывает, что мы должны сплотиться. На уровне стран СНГ у нас должно быть общее понимание всех происходящих процессов, в том числе на молодежном уровне, на уровне правительств. У нас не может быть разночтений. Глава государства на всех форумах показывает, что есть проблематика и ее надо решать. Для этого нужна консолидация. Без консолидации, без общего понимания, как она должна происходить, не может быть решения данных вопросов.