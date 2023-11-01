Станислав Семёнов: «Если мы сегодня не объединимся, Отечество опять будет под угрозой»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Дмитрий Проневич, председатель Совета молодых адвокатов Минской городской коллегии адвокатов:
Хочу отметить, что у нас должно быть общее понимание тех задач и проблем, которые есть, что мы можем сделать. Глава государства все время показывает, что мы должны сплотиться. На уровне стран СНГ у нас должно быть общее понимание всех происходящих процессов, в том числе на молодежном уровне, на уровне правительств. У нас не может быть разночтений. Глава государства на всех форумах показывает, что есть проблематика и ее надо решать. Для этого нужна консолидация. Без консолидации, без общего понимания, как она должна происходить, не может быть решения данных вопросов.
Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мы все ищем идеологию, у нас она давно уже есть. Вы вспомните, за что сражались наши деды. Они сражались за Отечество. Если мы сегодня не объединимся, Отечество опять будет под угрозой, как было когда-то.
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