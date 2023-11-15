Единственный в Беларуси. Где доступны бесплатные партнёрские роды?

Мужчины могут бесконечно долго рассказывать о службе в армии ровно так же, как женщины о родах. Безусловно, у всех они проходят по-разному. О самых необычных вариантах родовспоможения поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сейчас все беременяшки очень начитанные, всю информацию ищут в интернете. Мария, как это влияет на обследования этих женщин и на сами роды?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Они сами себя обследуют, может быть, уже?