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Единственный в Беларуси. Где доступны бесплатные партнёрские роды?

15 ноября 2023 16:49
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Мужчины могут бесконечно долго рассказывать о службе в армии ровно так же, как женщины о родах. Безусловно, у всех они проходят по-разному. О самых необычных вариантах родовспоможения поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сейчас все беременяшки очень начитанные, всю информацию ищут в интернете. Мария, как это влияет на обследования этих женщин и на сами роды?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Они сами себя обследуют, может быть, уже?

Единственный в Беларуси. Где доступны бесплатные партнёрские роды?-1

Мария Абрамович, акушерка 6-й городской клинической больницы:
Нет. Дело в том, что партнерские роды сейчас больше идут в моду, потому что считается, что семья должна пережить очень важные моменты вместе. Это поддержка, в первую очередь облегчение, возможно, состояния, как пережить схватки. Очень часто сейчас на партнерских родах показывают, как сделать массаж поясницы, тем самым облегчить схватку женщины. В принципе, чтобы мужчина не думал, что это все просто, возможно, нужно поприсутствовать и посмотреть, что это все не так легко.

Михаил Свито:
Это совсем непросто, нелегко. Все же женщины приходят подготовленными уже к вам?

Мария Абрамович:
Да, приходят подготовленные. Для партнерских родов необходимо обязательно пройти курсы партнерских родов.

Единственный в Беларуси. Где доступны бесплатные партнёрские роды?-4

Михаил Свито:
Помогают эти курсы действительно?

Мария Абрамович:
Да, помогают. Хотя бы дают какое-то общее осознание, что их ждет. В нашем 6-м роддоме сегодня существует такая программа – единственный роддом вообще в Беларуси, который дает женщинам возможность бесплатных партнерских родов. Для этого необходимо пройти наши курсы в нашем роддоме и относиться по территориальному признаку тоже к нашему роддому, и можно приходить просто рожать бесплатно вместе с мужем. Таким образом мы облегчаем ситуацию во время родов у женщин.

# Беременность и роды # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито # Фотофакт

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