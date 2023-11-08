В Беларуси растёт число киберпреступлений – Следственный комитет

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета:

Можно разделить киберпреступность на мошенничество и хищение путем модификации компьютерной информации. В какой-то момент количество преступлений было снижено за счет изменения законодательства. Но в настоящее время мы опять наблюдаем существенный рост. Например, если говорить даже на примере мошенничества, все слышали и про фишинговые ссылки, например, на «Куфаре». Если в прошлом году за 9 месяцев было всего лишь 5 тысяч уголовных дел, то сейчас уже почти 8 тысяч за аналогичный период. То есть рост идет интенсивный, нужно понимать, что постоянно мошенники меняют где-то форму подачи. Понятно, что основа остается одна и та же, но при этом форма меняется, новые способы. Был сотрудник банка – теперь сотрудник правоохранительных органов. И все в таком ключе продолжается, тем более добавился тренд на криптобиржи и прочие акции. Недавно, по-моему, везде была реклама акции «Беларуськалия» – под эту историю. Поэтому рост интенсивный. Стараемся хотя бы купировать вот эту вот всю ситуацию с киберпреступностью.

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