Безусловный приоритет законодательной деятельности – обеспечение независимости и обороноспособности государства. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, открывая очередную парламентскую сессию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый законотворческий сезон депутаты начали с рассмотрения вопросов безопасности. В соответствие с Военной доктриной приведен перечень угроз, которые являются основанием для введения военного положения в стране. Также в центре внимания – регулирование деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы этим законопроектом вносим определенные уточнения для того, чтобы наша жизнь продолжала быть безопасной. В частности, несколько уточняются полномочия главы государства, правительства по вопросам организации пожарной безопасности. Вопросы пожарной безопасности приводятся в соответствие с требованием таможенного союза и других международных организаций, в которых мы состоим.

Кроме того, депутаты ратифицировали законопроект об уравнивании электоральных прав граждан Беларуси и России. Узаконено их право участвовать в местных выборах на территории Союзного государства.

Елена Потапова, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы ратифицируем возможность граждан участвовать в выборах в местные советы. И, таким образом, граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, либо граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, будут иметь возможность участвовать в выборах как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов в депутаты.

На нынешней сессии планируется рассмотреть более 20 законопроектов. Отдельный блок посвящен международной деятельности. На открытии третьей сессии заявлено, что диалог депутатов с зарубежными коллегами планомерно наполняется предметным содержанием. В ближайшее время Беларусь посетят парламентарии Вьетнама и Турции.