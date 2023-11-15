Было страшно и жутко. О необычных случаях из практики рассказал акушер-гинеколог

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Женщины за свою жизнь рожают одного, двоих, троих и пятерых детей, но врачи, скажем так в кавычках, рожают тысячами и сотнями. Расскажите, какие самые запоминающиеся случаи были на вашей практике?

Мужчины могут бесконечно долго рассказывать о службе в армии ровно так же, как женщины о родах. Безусловно, у всех они проходят по-разному. О самых необычных вариантах родовспоможения поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Владислав Сокол, врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским обсервационным отделением № 2 3-й городской клинической больницы:

Наверное, самые запоминающиеся те, которые были на заре практики. Очень хорошо помню роды, когда еще работал за пределами города Минска, когда меня везли на машине скорой помощи просто в подмогу 20 километров где-то за райцентр. Мы рожали в машине скорой помощи другой в поле практически, но все, слава богу, обошлось хорошо.

Из других необычных историй есть еще одна. Женщина, которая планировалась на кесарево сечение по строгим медицинским показаниям, волею судьбы приехала ко мне на смену с полным открытием. Она родила через естественные родовые пути. Было, конечно, страшно и жутко, потому что мы понимали, что мало ли чем это закончится. Но даже женщина осталась в приятном шоке, что все получилось хорошо и ей не пришлось переносить операцию.