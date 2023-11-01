Как белорусская молодёжь может укрепить международное сотрудничество? Рассказал Никита Рачиловский

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, СТВ:
Что такое выход из СНГ? Не выходят же они, потому что с Беларусью не хотят дружить. Это все антирусская политика, антироссийская идеология. На этом погорела Грузия, на этом погорела Украина. Президент обращается, говорит: без России нам всем здесь хана, рухнет Россия – рухнем под ее обломками мы все! Но эта русофобия выращивается, ее у нас тут эти западники пытались выращивать, эти фонды НКО и прочее. В Украине они ее вырастили, теперь боевые действия с ней идут. В Грузии ее вырастили. Молдовы нет в СНГ. И что сейчас Молдова? Поэтому Президент и начинает с вопросов о языке и об экономике.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мы сегодня прекрасно понимаем, что сегодня странам Запада невыгодно, чтобы мы все, страны бывшего Советского Союза, были вместе. Им, конечно, нужен раздор по всему миру: и на Юге, и среди арабов, среди тюрков, среди славян, всех нас.
Григорий Азаренок:
Так что молодежь может сделать, чтобы этого не было?
Никита Рачиловский:
Не все держится только на молодежи. Если мы говорим про сотрудничество между странами, то было бы хорошо, чтобы правительство этих стран помогало. Вопрос, кто этим будет заниматься: Министерство иностранных дел, Министерство образования, Министерство по здравоохранению, если это касается социальной сферы. Кто этим будет заниматься? Может, пришло время создать министерство по молодежной политике, министерство по делам молодежи, которое бы курировало и занималось этими вопросами? Потому что в странах СНГ уже такое есть.
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