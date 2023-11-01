Как белорусская молодёжь может укрепить международное сотрудничество? Рассказал Никита Рачиловский

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что такое выход из СНГ? Не выходят же они, потому что с Беларусью не хотят дружить. Это все антирусская политика, антироссийская идеология. На этом погорела Грузия, на этом погорела Украина. Президент обращается, говорит: без России нам всем здесь хана, рухнет Россия – рухнем под ее обломками мы все! Но эта русофобия выращивается, ее у нас тут эти западники пытались выращивать, эти фонды НКО и прочее. В Украине они ее вырастили, теперь боевые действия с ней идут. В Грузии ее вырастили. Молдовы нет в СНГ. И что сейчас Молдова? Поэтому Президент и начинает с вопросов о языке и об экономике.